Суд повернув музею «Пирогів» землю вартістю понад 24 млн грн

Земельну ділянку площею 1,2 га забрали з незаконного користвання

Офіс генерального прокурора у судовому порядку захистив інтереси територіальної громади Києва та скасував незаконну реєстрацію права користування комерційним товариством земельною ділянкою вартістю понад 24 млн грн, що належить до охоронюваної зони Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурором встановлено та доведено в суді, що товариство без відповідних правових підстав здійснило державну реєстрацію права користування земельною ділянкою площею 1,2 га.

Ця ділянка належить музею, який є унікальною етноландшафтною експозицією. На його території забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів, або перешкоджати їх використанню за цільовим призначенням.

Господарським судом Києва з урахуванням обґрунтованої та принципової позиції Офісу генерального прокурора задоволено позов прокуратури.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що агрокомбінат «Хотівський» має намір забудувати 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові. 5 травня 2020 року забудовник продовжив вирізав невеликий ліс на цій ділянці. Перша масова вирубка дерев на цій ділянці була здійснена в січні 2020 року. Всього згідно з актом зелених насаджень, що підлягають видаленню, мали зрізати 2779 дерев.

У червні 2020 року Господарський суд Києва за заявою столичної прокуратури заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові.

«Національний музей народної архітектури та побуту Украї́ни» — музей просто неба, скансен, архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України. Розташований на південній околиці Києва, у Голосіївському районі, поблизу місцевості Пирогів. Загальна площа — 133,5 га.

Заснований 6 лютого 1969 року.



