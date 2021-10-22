«Виходьте з темряви». У Зеленського звернулися до «чорних» аграріїв

За словами Гетманцева, відповідно до законопроєкту 5600 аграріям доведеться сплачувати податок на землю, не залежно від того, як вони ведуть бізнес

Влада готує для фермерів, які не платять податків, «стимули» працювати чесно

Ухвалення податкового законопроєкту 5600 допоможе врегулювати ситуацію з сільськогосподарськиими землями та вивести агроринок з тіні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Наразі понад вісім мільйонів гектарів, тобто третина всієї сільськогосподарської землі в Україні, обробляється «вчорну». Ми переконані в тому, що його прийняття змусить «вийти з темряви», – сказав Гетманцев.

За словами нардепа, відповідно до нового закону аграріям доведеться сплачувати податок на землю, не залежно від того, як вони ведуть бізнес. «Принцип нового податку полягає в тому, що незалежно від того, як ти працюєш, все одно сплачуєш податок на цю землю. Тому тобі невигідно буде працювати «вчорну», ти краще оформиш на себе цю оренду, будеш сплачувати ПДФО, зменшувати своє податкове навантаження та мати нормальний стан», – уточнив Гетманцев.

Також голова комітету поспішив заспокоїти власників земельних ділянок, розмір яких не перевищує пів гектара і які розташовані в межах населеного пункту. Їм не варто переживати через оподаткування.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробив галасу, сильно перебільшені. Насправді ніякий додатковий податок на город там не передбачений.