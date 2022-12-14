Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Війна триватиме весь 2023 рік? Депутат пояснив, як складався наступний держбюджет України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Війна триватиме весь 2023 рік? Депутат пояснив, як складався наступний держбюджет України
Кабмін працює над планом післявоєнного відновлення України
фото з відкритих джерел

«Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023-му, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли»

Україна в нинішніх умовах витрачає за місяць на безпеку й оборону стільки, скільки раніше витрачала за рік. Тому держава не в змозі самостійно покрити різницю в видатках, які вже зросли з початку війни. Бюджет 2023 року зверстаний з урахуванням того, що війна триватиме весь наступний рік. Тому обсяг допомоги від партнерів потрібно тільки збільшувати.  Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023-му, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли. А нам треба відновитися, жити далі, ставати членами ЄС та розвиватися. Для цього нам потрібні $750 млрд, які визначаються Планом відновлення України від наслідків війни на десять років», – сказав соратник Зеленського.

За словами Данила Гетманцева, нині Кабмін працює над планом післявоєнного відновлення України.

«Наш План відновлення складається з трьох етапів і перший з них якраз – стійкість, етап війни. Коли ми тільки представляли цей план в Лугано, то моделювали горизонт першого етапу – кінець 2022 року. На сьогодні вже очевидно, що він пересувається далі і бюджет 2023 року зверстаний з урахуванням того, що війна триватиме весь наступний рік. Але ті заходи, що передбачені першим етапом, виконуються – ми прийняли для цього достатню кількість законів, згідно з планом нам вже надані гроші від Штатів та Єврокомісії, які були включені в $750 млрд.», – пояснив нардеп.

Раніше соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році

Нагадаємо, наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев. 

При цьому держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Читайте також: Данило Гетманцев: 40% видатків держбюджету України покривають міжнародні партнери
Теги: Кабмін Єврокомісія депутат бюджет війна гроші Держбюджет держава Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На якій цифрі стане трагедією для Росії нинішня війна в Україні?
Чи вилікує війна хворе російське суспільство?
11 грудня, 15:23
Зеленський вважає, що росіяни боротимуться за демократію, коли зрозуміють, що прийшла повна ізоляція
Війна закінчиться, коли помре Путін – Зеленський
12 грудня, 17:11
Путін не зміг «захистити» Донбас
Затяжна війна в Україні ставить під сумнів авторитет Путіна – ISW
11 грудня, 06:12

Економіка

Війна триватиме весь 2023 рік? Депутат пояснив, як складався наступний держбюджет України
Війна триватиме весь 2023 рік? Депутат пояснив, як складався наступний держбюджет України
«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка
«Усе – на армію». Соратник Зеленського розповів, за рахунок чого тримається економіка
Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році
Соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році
Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни
Депутат оприлюднив сенсаційні дані податкових надходжень під час війни
Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України
Єврокомісія виділить €30 млн на закупівлю LED-ламп для України
Угорщина розблокувала надання Україні €18 млрд. ЄС довелося піти на поступки
Угорщина розблокувала надання Україні €18 млрд. ЄС довелося піти на поступки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
56K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
27K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
14K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
13K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8913
Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту