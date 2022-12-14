Війна триватиме весь 2023 рік? Депутат пояснив, як складався наступний держбюджет України

«Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023-му, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли»

Україна в нинішніх умовах витрачає за місяць на безпеку й оборону стільки, скільки раніше витрачала за рік. Тому держава не в змозі самостійно покрити різницю в видатках, які вже зросли з початку війни. Бюджет 2023 року зверстаний з урахуванням того, що війна триватиме весь наступний рік. Тому обсяг допомоги від партнерів потрібно тільки збільшувати. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у інтерв’ю «Главкому».

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«Тих $3 млрд на місяць, які пообіцяли Сполучені Штати та Єврокомісія у 2023-му, вистачить тільки для того, аби ми протрималися і вистояли. А нам треба відновитися, жити далі, ставати членами ЄС та розвиватися. Для цього нам потрібні $750 млрд, які визначаються Планом відновлення України від наслідків війни на десять років», – сказав соратник Зеленського.

За словами Данила Гетманцева, нині Кабмін працює над планом післявоєнного відновлення України.

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«Наш План відновлення складається з трьох етапів і перший з них якраз – стійкість, етап війни. Коли ми тільки представляли цей план в Лугано, то моделювали горизонт першого етапу – кінець 2022 року. На сьогодні вже очевидно, що він пересувається далі і бюджет 2023 року зверстаний з урахуванням того, що війна триватиме весь наступний рік. Але ті заходи, що передбачені першим етапом, виконуються – ми прийняли для цього достатню кількість законів, згідно з планом нам вже надані гроші від Штатів та Єврокомісії, які були включені в $750 млрд.», – пояснив нардеп.

Раніше соратник Зеленського розповів, на яку міжнародну допомогу розраховує Україна у 2023 році.

Нагадаємо, наразі в Україні, незважаючи на війну, спостерігається перевиконання надходжень до бюджету від внутрішніх податків у порівнянні з попереднім роком. Так, за 11 місяців цього року до держбюджету зібрали на 11% більше податків, ніж за цей же період минулого року.

Однак щодо податку на прибуток, то його, на жаль, далі буде ще менше, і з цим треба змиритися, каже Гетманцев.

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При цьому держава за рік заробила тільки 15% від запланованих коштів від грального бізнесу, при цьому гроші практично всі йдуть на утримання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.