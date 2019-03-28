«Вінницягаз» буде оскаржувати рішення державного регулятора про накладення штрафу



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Компанія вважає дії Державного регулятора політично вмотивованими

«Вінницягаз» вважає, що накладення штрафу на компанію не має об’єктивних підстав та є політично вмотивованим. Компанія буде доводити правомірність своїх дій в судовому порядку.

У «Вінницягазі» підкреслюють, що НКРЕКП розгорнула масштабну кампанію проти операторів ГРМ. У період з 22 по 26 березня Держрегулятор прийняв рішення про застосування аналогічних штрафів до семи газорозподільних компаній. Санкції пов’язані із приведенням операторами ГРМ обсягів спожитого газу до стандартних умов для усіх без виключення споживачів газу.

Зазначені рішення Регулятор прийняв за єдиним шаблоном. Були складені ідентичні акти про порушення. В них немає посилання на порушення жодної норми законодавства.

Компанія вважає дії Державного регулятора політично вмотивованими, тому що вони не ведуть до вирішення питання по суті. У «Вінницягазі» вважають, що рішення НКРЕКП прийняті під тиском влади в угоду окремого учасника газового ринку - НАК «Нафтогаз України», який намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу.

«Саме НАК «Нафтогаз України» передає в мережі оператора ГРМ природний газ, приведений до стандартних умов, та в фіналі отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами. Отриманий нами від НАК «Нафтогаз України» об’єм природного газу змінюється під дією температури та тиску. За умови неприведення природного газу до стандартних умов в процесі розподілу та постачання населенню, в економіці надавача відповідної послуги утворюється дефіцит. Ці втрати операторам ГРМ ніхто не компенсує», - пояснює фінансовий директор компанії Сергій Кібітлевський.

Саме тому відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу з жовтня 2018 року побутові споживачі газу Вінниччини отримали рахунки із зазначенням об’ємів використаного газу в стандартних умовах.

За рахунок накладення штрафів на Операторів ГРМ не може бути усунута дискримінація одних споживачів газу за рахунок інших, що порушує принципи роботи Регулятора, викладені в Законі «Про НКРЕКП». У «Вінницягазі» підкреслюють, що дане питання має бути врегульоване в рамках переходу до сплати за газ в енергетичних одиницях, щоб споживачі мали можливість сплачувати за отриману енергію, а не кубічні метри.