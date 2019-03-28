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    У Вінниці п’яний водій вчинив ДТП, а потім заявив, що його авто вкрали

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    У Вінниці п’яний водій вчинив ДТП, а потім заявив, що його авто вкрали

    На щастя, обійшлось без постраждалих

    26 березня близько 22-ї години, на перехресті вулиць Барське шосе та Келецька, водій автомобіля BMW скоїв ДТП, в’їхавши у паркан. На щастя, обійшлось без постраждалих. Після цього 22-річний кермувальник вийшов з автівки, зняв з неї номерні знаки і пішов додому.

    Про це повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

    Згодом у чоловіка виникла «геніальна» ідея – зателефонувати в поліцію і сказати, що іномарку у нього вкрали. Патрульні прибули на виклик до заявника за місцем його проживання. Туди ж приїхала й слідчо-оперативна група.

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    У Вінниці п’яний водій вчинив ДТП, а потім заявив, що його авто вкрали
    У Вінниці п’яний водій вчинив ДТП, а потім заявив, що його авто вкрали

    Двері помешкання відчинив чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Спочатку господар підтримував версію про викрадення автомобіля, але патрульні помітили, що він часто плутався у своїх показах. Врешті чоловік зізнався у вчиненому, а також додав, що перед тим, як сісти за кермо, вживав алкоголь.

    На правопорушника поліцейські склали 3 матеріали: за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП), за керування автомобілем у нетверезому стані (ст. 130 КУпАП), а також за неправдивий виклик працівників поліції (ст. 183 КУпАП). BMW евакуювали на арештмайданчик, оскільки автомобіль суттєво перешкоджав руху інших транспортних засобів.

    Джерело: vinnitsa.info

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