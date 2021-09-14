«Вінницягаз» впроваджує два проєкти редизайну газових мереж на 8,5 млн грн

Проєкти редизайну «Вінницягаз» реалізує у два етапи впродовж 2021-2022 років

Редизайн мереж, який оптимізує мережеве обладнання, скорочує витрати на розподіл газу

На Вінниччині стартували проєкти з редизайну газорозподільних мереж на території Брацлавської та Томашпільської громад. Їх реалізація дозволить оптимізувати роботу мереж та вдвічі скоротити витрати технологічного газу. У ці проєкти редизайну АТ «Вінницягаз» інвестує 8,5 млн грн.

Потужність газорозподільних мереж на Вінниччині вчетверо перевищує фактичні потреби клієнтів компанії. Забезпечення безперебійної роботи газової системи із надлишковою потужністю потребує відповідних витрат. Редизайн мереж, який оптимізує мережеве обладнання, скорочує витрати на розподіл газу, зокрема, експлуатаційні витрати та трудові ресурси. Своєю чергою, споживачі отримують безаварійне та безперебійне газопостачання.

Компанія «Вінницягаз» розробила та почала реалізацію двох проєктів редизайну газорозподільних мереж. Перший проєкт вартістю 7 млн грн – в зоні дії ГРС «Брацлав». Він передбачає демонтаж двох шафових регуляторів тиску (ШГРП) та 432 будинкових регуляторів тиску (КБРТ). Будуть замінені п’ять застарілих ШГРП та 800 КБРТ на нові, 14,5 км газопроводів будуть модернізовані з середнього тиску на низький. Також буде проводитися заміна побутових лічильників газу, що не підлягають подальшій експлуатації.

Другий проєкт редизайну реалізується у Томашполі. Тут АТ «Вінницягаз» проведе реконструкцію системи газопостачання зі зниженням категорійності газопроводу та встановленням двох сучасних ШГРП. При цьому буде виведено з експлуатації 8 морально застарілих ШГРП та 3 ГРП, здійснене пониження робочого тиску з високого на середній у газопроводах протяжністю 60 км. Обсяг інвестицій складе близько 1,5 млн грн.

Проєкти редизайну «Вінницягаз» реалізує у два етапи впродовж 2021-2022 років.

Зараз вже встановлено близько 400 нових КБРТ: це сучасні прилади італійського виробництва – більш надійні та економні. Нове обладнання має 3 ступені захисту від підвищення тиску в мережі, здатне стабільно підтримувати тиск, піддається точному регулюванню.

«Впровадження всіх запланованих заходів дасть можливість зменшення втрат технологічного газу більш ніж у 2 рази для мереж Брацлавської ОТГ і зменшення експлуатаційних затрат майже на третину», – наголошує директор технічний АТ «Вінницягаз» Ігор Дорошенко.

АТ «Вінницягаз» у найближчі 10 років планує провести детальний редизайн газорозподільних мереж всього регіону з перспективою їх підготовки до роботи з воднем та біогазом.

Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.