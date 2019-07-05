«Вінницягаз Збут» перерахував до бюджету понад 28 млн грн невикористаних субсидій



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На вимогу уряду компанія здійснила перерахунок по майже 21 тис. особових рахунків

ТОВ «Вінницягаз Збут» перераховані до державного бюджету понад 28 млн грн. не використаних субсидій з особових рахунків споживачів газу Вінниччини. Ці кошти накопичені на рахунках у період з жовтня 2018 р. по січень 2019 р. включно. Це у сім разів менше, ніж в 2018 році.

Минулого опалювального сезону державну допомогу на оплату спожитого природного газу отримали близько 200 тисяч побутових споживачів Вінницької області на загальну суму понад 705 млн грн. На вимогу Уряду компанія здійснила перерахунок по майже 21 тисячі особових рахунків та повернула до державного бюджету надлишки субсидії на суму понад 28 млн грн.

Усі споживачі, яким субсидія призначена у 2019 році, отримують монетизовану державну допомогу в готівковій чи безготівковій формі. Заощаджені ними кошти з лютого по травень 2019 року перераховуються на спеціальні рахунки споживачів в Ощадному банку та можуть бути використані ними на свій розсуд.

«Цьогоріч на кінець опалювального сезону на рахунках наших клієнтів залишилось в рази менше коштів невикористаної субсидії, ніж торік. Це пов’язано із запровадженням монетизації державної допомоги з 1 лютого 2019 року.» - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Починаючи з травня, по 1 жовтня поточного року здійснюється переоформлення субсидій на літній (неопалювальний) період. За запитами органів соціального захисту населення компанією передана інформація про наявність або відсутність боргу за 6,4 тис. особових рахунків клієнтів. Нагадаємо, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 грн. і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається, доки споживач не погасить борг або не укладе договір реструктуризації. Субсидіантам, які не мають боргів за житлово-комунальні послуги, субсидія на наступний період призначається без подання нових заяв та декларації.