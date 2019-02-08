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    Економіка та фінанси

    «Вінницягаз Збут» заявила, що із вартості кубометра газу отримує лише 19 копійок

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    «Вінницягаз Збут» заявила, що із вартості кубометра газу отримує лише 19 копійок

    За отримані гроші «Вінницягаз Збут» організовує весь комплекс адмінпослуг з постачання газу клієнтам

    Лише 19 копійок, або 2,2%, отримує ТОВ «Вінницягаз Збут» із встановленої Урядом вартості газу 8,55 грн/м куб.  Решта коштів іде транзитом на спеціальні рахунки, та з них майже  90%, або 7,48 грн,  отримує НАК «Нафтогаз України».  

    Згідно з постановою Кабінету міністрів України, ТОВ «Вінницягаз Збут» виконує функції постачальника природного газу зі спеціальними обов’язками для населення Вінниччини. Переважну більшість клієнтів компанії становлять побутові споживачі блакитного палива, а це 451 тис. сімей.

    За отримані тарифні 19 копійок з кожного кубометра «Вінницягаз Збут» організовує весь комплекс адмінпослуг з постачання газу клієнтам. Процес включає збір коштів за поставлений газ, облік розрахунків в розрізі кожного споживача, організацію роботи Контакт-центру та центрів обслуговування, друк та донесення рахунків за газ тощо.  Іншого джерела доходів, крім торговельної надбавки, компанія не має.

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    З 1 січня 2019 року на Вінниччині стартувала монетизація субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Згідно з новим порядком бюджетні кошти субсидій будуть зараховуватися на облікові записи споживачів в «Ощадбанку». Далі банк має розрахуватися за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, в тому числі за спожитий природний газ.

    «Однак, при цьому державний «Ощадбанк» хоче утримати з ТОВ «Вінницягаз Збут» 0,7% комісійної винагороди від загальної суми перерахованих коштів субсидій. Тобто, за кошти державної допомоги, які мають транзитом пройти через рахунки постачальника газу, «Вінницягаз Збут» має тепер ще й заплатити шалену комісію – третину з тих самих 19 копійок. Ці  витрати не були враховані Урядом при формуванні розміру торговельної надбавки постачальника газу. Відповідно, підприємство не має джерел для їх оплати», - пояснює директор «Вінницягаз Збут»  Василь Сопільник.

    У «Вінницягаз Збуті» підкреслюють, що в процесі монетизації прибуток банку буде формуватися за рахунок вимивання коштів надавачів комунальних послуг. Для виправлення ситуації необхідно визначитися із розміром та джерелом фінансування банківської комісії.

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