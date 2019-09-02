Військовослужбовцям зарахують періоди служби до страхового стажу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін прийняв постанову «Про затвердження порядків зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям»

Кабмін забезпечив зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям, які звернулися за призначенням пенсії відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

21 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків стосовно військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських», якою забезпечується наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніми відомостями про грошове забезпечення та сплату страхових внесків військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських і зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, які звернулися за призначенням пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Цю постанову Кабінету Міністрів України прийнято на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII, яким, зокрема:

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» внесено зміни щодо зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період із 01.01.2004 по 31.12.2006 у порядку, встановленому Урядом;

доручено Кабінету Міністрів України визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період із 01.07.2000 по 31.12.2016 стосовно військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.