Визначення ставки RAB-регулювання є прерогативою НКРЕКП - Омельченко

Експерт переконаний, що власники обленерго будуть зацікавлені в новому методологічному підході

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав «спекулятивними інформаційними вливаннями» розмови про те, що ставка RAB-регулювання для старих і нових активів електроенергетичних підприємств має бути різною. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо 2 лютого. Омельченко підкреслив, що відповідальною за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт переконаний, що власники обленерго будуть зацікавлені в новому методологічному підході

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав «спекулятивними інформаційними вливаннями» розмови про те, що ставка RAB-регулювання для старих і нових активів електроенергетичних підприємств має бути різною. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо 2 лютого.

Омельченко підкреслив, що відповідальною за визначення ставки є НКРЕКП, яка має відповідний методологічний підхід. Все інше, за його словами, – «це достатньо спекулятивні інформаційні вливання щодо вартості активів, тому що їх оцінити надзвичайно важко на сьогодні в умовах України».

Експерт переконаний, що серйозні власники обленерго, які прийшли всерйоз і надовго, планують розвивати свій бізнес і збільшувати його капіталізацію, будуть зацікавлені в новій методології, оскільки вона створює реальний інвестиційний механізм заохочування інвестицій і може призвести до підвищення вартості капіталу.

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання в липні 2017 року. У січні 2018 року постанову було опубліковано, що відкриває можливість для переходу обленерго на цю систему.

Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3,5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва і модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія тощо), та стимулювання ефективності витрат розподільчих компаній (постачальників).

У середині 1990-х років на RAB-регулювання перейшли більшість країн Західної Європи, Канада, США, Австралія. Європейський Союз у 2002 році зобов’язав країни Східної Європи застосовувати RAB під час встановлення тарифів для монополій, і на RAB-регулювання перейшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та низка інших держав.