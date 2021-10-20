Бюджет–2022: із понад трьох тисяч поправок нардепи врахували лише декілька
Поки що у проєкті бюджету не врахували заплановані надходження від «ресурсного» закону 5600
Із понад 3200 поправок народних депутатів до проєкту бюджету на 2022 рік комітет врахував лише декілька. Головна поправка – це виділення на так званий соцеконом 7 млрд гривень, повідомив у кулуарах Верховної Ради перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Було 3287 правок, якщо я не помиляюся, і з них буквально декілька прийняті. Головна правка для народних депутатів від коаліції та сателітів – це, звичайно, соцеконом. Там заклали фактично 7 млрд, якщо рахувати субвенції – 35 млн на округи. Додали 6,5 млрд ПДВ імпортного, додав Бюджетний комітет себе в декілька комісій, які розподіляють соцеконом і інші субвенції, в тому числі освітні – теж тут про себе не забули», – зазначив він.
Крім того, депутати запропонували збільшити видатки на аеропорти на 1,5 млрд. Інші зміни в проєкті бюджету будуть вже до другого читання, яке відбудеться в листопаді.
Железняк також додав, що поки що в бюджетному проєкті не враховані ані доходи, які повинні з'явитися після проголосованого законопроєкту про олігархів, ані заплановані надходження від так званого ресурсного законопроєкту 5600, який мають ухвалювати в четвер.
Як відомо, голосувати за проєкт бюджету в першому читанні повинні сьогодні, 20 жовтня.
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Джерело: Лівий берег