Волинець побачив, як «Роттердам+» врятував державні шахти

У НКРЕКП стверджують, що використання формули «Роттердам+» допомагає подолати залежність від постачання енергетичного вугілля з окупованих територій Донбасу

На думку голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, вирівнювання ціни українського вугілля щодо імпортних поставок (формула «Роттердам+» ) з 2016 року принесло державним шахтам 5,5 млрд грн. Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо». «У зв'язку з підвищенням ціни з квітня 2016-го року шахтарі



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У НКРЕКП стверджують, що використання формули «Роттердам+» допомагає подолати залежність від постачання енергетичного вугілля з окупованих територій Донбасу

На думку голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, вирівнювання ціни українського вугілля щодо імпортних поставок (формула «Роттердам+» ) з 2016 року принесло державним шахтам 5,5 млрд грн. Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо».

«У зв'язку з підвищенням ціни з квітня 2016-го року шахтарі вугільних підприємств отримали 5,5 мільярда додаткових грошей, а це більше 10 місячних фондів зарплати, тобто зараз набагато менше заборгованість із зарплати, ніж вона могла б бути. Інакше б шахти повністю стояли», - сказав Волинець.

Лідер шахтарських профспілок закликав обережно ставитись до критики формульного ціноутворення на українське вугілля. Як відомо, головним опонентом формули «Роттердам+» є екс-член НКРЕКП Андрій Герус.

«До того, що говорить Герус, потрібно ставитися обережно - молода людина, дуже багата, живе своїм ситим життям і дає коментарі щодо шахтарів. Він не враховує наступне: в 2014-2015 роках вугілля забирали у шахтарів за ціною 800 грн. за тонну, в той же час везли з країни-агресора по 100 доларів. І ці 800 гривень закладали в тарифи на теплову генерацію. Герус про це не говорить. Жодного разу він про це не сказав. Справедливо, що ціна поступово піднімалася, тому що нафтопродукти, ядерне паливо мають світову ціну, а ціну на вугілля занижували, якщо платили лише 30% від світової вартості вугілля?» - підкреслив він.

На думку енергетичного регулятора (НКРЕКП), використання формули «Роттердам+» дає можливість виключити ручний режим формування ціни на електроенергію і прив'язатися до вартості вугілля на світовому ринку. І головне - подолати залежність від постачання енергетичного вугілля з окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, у зв'язку з блокадою ОРДЛО, частка імпортного вугілля в енергобалансі України наблизилася до 25%.