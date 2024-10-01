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Вперше з початку вторгнення. У вересні Україна не отримала кошти від міжнародних партнерів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вперше з початку вторгнення. У вересні Україна не отримала кошти від міжнародних партнерів
Депутат: Загальні надходження до держбюджету за вересень склали 191 млрд грн
фото з відкритих джерел

Нардеп Железняк: Пауза з міжнародною допомогою тимчасова

Вересень став першим місяцем з початку вторгнення Росії у лютому 2024 року, коли Україна не отримала міжнародну допомогу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, аналізуючи надходження до держбюджету. 

«Зовнішня допомога за вересень…. Ну її не було. Тобто нуль. Вперше за початок війни. Окей, було трохи від Банку Розвитку Ради Європи, але це на два цільових проекти: HOME: 70 млн євро, HEAL: 10 млн євро», – зазначив депутат. 

За його словами, пауза з міжнародною допомогою тимчасова, «у жовтні вже будуть знову транші».

Нардеп пояснив, загальні надходження до держбюджету за вересень склали 191 млрд грн. Від митниці надійшло 52,3 млрд грн. При цьому митниці не вдалося виконати план щодо надходжень – мінус 7,9 млрд (-13,1 %).

Від податкової надійшло 66,3 млрд грн. Перевиконання плану склало 2,7 млрд грн (+4,3%). Також вдалося продати ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик – ред.) на 72,3 млрд грн. 

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй (ООН) не має коштів для допомоги українцям прийдешньої зими, у той час, коли більше половини потужностей України з виробництва електроенергії знищено.

Однак, як стало відомо, Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США з проханням продовжити президентські повноваження (PDA). Це дозволило б продовжити постачання військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні. 

«У нас залишилося $5,9 млрд в Управлінні президента України зі скорочення; усі, крім $100 млн, з яких закінчуються наприкінці фінансового року», – сказав речник Пентагону Пет Райдер.

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

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Теги: 24 лютого Ярослав Железняк Україна гуманітарна допомога фінансування гроші депутат

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