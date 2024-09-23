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Україна отримує несправні боєприпаси від західних партнерів – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна отримує несправні боєприпаси від західних партнерів – ЗМІ
Під час доставки майже 35 тис. артилерійських снарядів похибка становила 0,05%
фото з відкритих джерел

Видання зазначає, що причиною несправності снарядів, ймовірно, є старі детонатори типів M515 та M51A5

Україні отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Частина озброєння була з чеської ініціативи з постачання боєприпасів, а також зі США. Про це повідомляє Handelsblatt.

Видання пише, що у серпні український уряд поінформував Чехію про випадки, коли снаряди вибухали невдовзі після пострілу.

«Під час бойового застосування зазначених снарядів відбулися численні вибухи снарядів на відстані 20-60 метрів від дульного зрізу, внаслідок чого було поранено особовий склад і пошкоджено артилерійські системи», – йдеться у листі української сторони, який є у розпорядженні видання.

Handelsblatt зазначає, що причиною несправності, ймовірно, є старі детонатори типів M515 та M51A5, розроблені ще під час Другої світової війни. Згідно з українськими даними, приблизно з 35 тис. артилерійських снарядів частота помилки складає 0,05%. Тобто з 10 тис. випущених снарядів п'ять вибухнули передчасно.

Як повідомлялося, наприкінці липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

Також адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США з проханням продовжити президентські повноваження (PDA). Це дозволило б продовжити постачання військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні.

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Теги: Україна боєприпаси озброєння військова допомога гуманітарна допомога війна ЗСУ

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