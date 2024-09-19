Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Україні необхідна шалена сума грошей для ведення війни

Україні необхідно надати військову допомогу у сумі не менше $500 млрд, або й трильйон, а також перестати думати про реакцію диктатора Володимира Путіна. Про це заявив колишній британський прем’єр Борис Джонсон в інтерв’ю виданню «Гордон» під час саміту YES в Києві.

«Для мене важливими є безпека, свобода й незалежність України. Це станеться, коли всі перестануть бути одержимими психодрамою Володимира Путіна. Залиште його на самоті. Нам треба захистити Україну. Ми маємо забезпечити вступ України в НАТО», – зазначив Джонсон.

Окремо він звернув увагу на те, що Україні потрібно більше допомагати фінансово. Джонсон також підкреслив, що всім європейським країнам необхідно перейнятись духом українців та менше боятися реакції Путіна на допомогу Україні зі сторони європейців.

«Ми маємо дати Україні величезний пакет фінансової допомоги, на кшталт лендлізу, на $500 млрд або навіть $1 трлн. І ми маємо надати Україні всю необхідну зброю», – заявив політик.

Джонсон також нагадав, що під час минулого спілкування із Дмитром Гордоном, розмова була зовсім іншою. Тоді вони говорили про розвиток війни та про важливість підтримки України. А на цей раз політик та журналіст вже вели мову про військові досягнення України, зокрема, про Курську операцію та її важливість.

«Ось до чого я веду: уявіть, що Україна могла б зробити за цей час, якби швидше отримала озброєння. Подумайте, скільки українських життів можна було б урятувати. Тому Захід має пробудитися й відповідати енергії та духу України. Так має статися!» – сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій.

До слова, Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії.

Також стало відомо, що колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон є кандидатом на посаду головного редактора щоденної газети The Daily Telegraph. Джонсон раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент та колумніст.