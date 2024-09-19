Головна Світ Політика
search button user button menu button

Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги
Борис Джонсон закликав допомагати Україні фінансово
фото з відкритих джерел

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Україні необхідна шалена сума грошей для ведення війни

Україні необхідно надати військову допомогу у сумі не менше $500 млрд, або й трильйон, а також перестати думати про реакцію диктатора Володимира Путіна. Про це заявив колишній британський прем’єр Борис Джонсон в інтерв’ю виданню «Гордон» під час саміту YES в Києві.

«Для мене важливими є безпека, свобода й незалежність України. Це станеться, коли всі перестануть бути одержимими психодрамою Володимира Путіна. Залиште його на самоті. Нам треба захистити Україну. Ми маємо забезпечити вступ України в НАТО», – зазначив Джонсон.

Окремо він звернув увагу на те, що Україні потрібно більше допомагати фінансово. Джонсон також підкреслив, що всім європейським країнам необхідно перейнятись духом українців та менше боятися реакції Путіна на допомогу Україні зі сторони європейців.

«Ми маємо дати Україні величезний пакет фінансової допомоги, на кшталт лендлізу, на $500 млрд або навіть $1 трлн. І ми маємо надати Україні всю необхідну зброю», – заявив політик.

Джонсон також нагадав, що під час минулого спілкування із Дмитром Гордоном, розмова була зовсім іншою. Тоді вони говорили про розвиток війни та про важливість підтримки України. А на цей раз політик та журналіст вже вели мову про військові досягнення України, зокрема, про Курську операцію та її важливість.

«Ось до чого я веду: уявіть, що Україна могла б зробити за цей час, якби швидше отримала озброєння. Подумайте, скільки українських життів можна було б урятувати. Тому Захід має пробудитися й відповідати енергії та духу України. Так має статися!» – сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія надасть Україні $310 млн на гуманітарні потреби та $484 млн у вигляді кредитних гарантій. 

До слова, Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії. 

Також стало відомо, що колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон є кандидатом на посаду головного редактора щоденної газети The Daily Telegraph. Джонсон раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент та колумніст.

Читайте також:

Теги: Україна журналіст Борис Джонсон військова допомога війна Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захід застряг у старій одновимірній моделі РФ
Чому Захід боїться деколонізації РФ?
Вчора, 11:30
Президент Росії Володимир Путін розмовляє з в.о. губернатора Курської області Олексієм Смирновим по відеозв’язку, 8 серпня 2024 року
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
21 серпня, 15:45
ЗМІ: До втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році
За базою ДПСУ Дмитрук досі в Україні. Опубліковано деталі резонансної втечі нардепа
27 серпня, 09:48
Нардепка Безугла звинуватила командувача Повітряних сил у приховуванні інциденту з F-16
«Основний ньюзмейкер ворожої пропаганди». Командувач Повітряних сил відповів Безуглій
30 серпня, 13:29
Сирський прокоментував ситуацію на фронті
«Ситуація складна». Сирський назвав перевагу окупантів на фронті
1 вересня, 10:49
За словами уповноваженого польського уряду, навіть невеликі польські компанії мають шанс скористатися програмою з відбудови України
Польща заявила, що готова продавати більше електроенергії Україні
10 вересня, 14:01
Зеленська підкреслила, що всі гості саміту – активні громадські діячі, які розуміють важливість обговорюваних тем та готові підтримати Україну
У Києві відбудеться Саміт перших леді та джентльменів: Зеленська розкрила деталі
10 вересня, 21:46
Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись
Зелена енергетика потребує довгострокової підтримки. Інвестори написали лист главі НКРЕКП
16 вересня, 20:47
Прем'єр-міністр поспілкувався з пресою по дорозі до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом
Прем’єр Британії відповів Путіну на погрози щодо війни Росії з НАТО
13 вересня, 10:33

Політика

Ізраїль завдає масованих ударів на півдні Лівану (відео)
Ізраїль завдає масованих ударів на півдні Лівану (відео)
Російські війська замінували дамби на Білгородщині
Російські війська замінували дамби на Білгородщині
Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги
Борис Джонсон вразив заявою про суму необхідної Україні допомоги
США бояться, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані – WSJ
США бояться, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані – WSJ
Міноборони РФ вимагає від Путіна оголошення нової хвилі мобілізації, – WSJ
Міноборони РФ вимагає від Путіна оголошення нової хвилі мобілізації, – WSJ
«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву
«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
37K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
6630
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua