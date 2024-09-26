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США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США виділили Україні пакет допомоги на $375 млн: що в нього увійшло
До пакета військової допомоги увійшли боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Himars
фото: Посольство США в Україні

Пакет, вміст якого оцінюється у $375 млн, має задовольнити найбільш нагальні потреби України

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Про це повідомило міністерство оборони США.

«Сьогодні міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією», – зазначено в повідомленні. 

Пакет, вміст якого оцінюється у $375 млн, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Він включає боєприпаси класу «повітря – земля», боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

До пакета увійшли: 

  • боєприпаси класу«повітря – земля»
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars)
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм
  • Ракети TOW
  • протитанкові системи Javelin і AT-4
  • бронетранспортери
  • броньовані машини із захистом від мін і засідок (MRAP)
  • легкі тактичні автомобілі
  • броньовані мостові системи
  • стрілецька зброя
  • патрульні катери
  • підривне обладнання та боєприпаси
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх повідомляла, що адміністрація президента США працює над перенесенням фінансування залишків допомоги Україні після завершення нинішнього фінансового року, аби поставити весь обсяг до кінця каденції Джо Байдена

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир». Байден додав, що російський диктатор зазнав невдачі у своїй меті, яка стосується знищення України.

Раніше повідомлялося, що пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.

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Теги: фінансування Україна боєприпаси США військова допомога

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