Введення зелених аукціонів раніше 2020 року може зупинити ринок відновлюваної енергетики - експерт



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Глава Української вітроенергетичної асоціації підкреслив, що введення зелених аукціонів не є панацеєю і ринок повинен бути до них готовий

Введення нової системи підтримки «зелених» аукціонів в Україні можливе не раніше 2020 року, коли повністю запрацює новий ринок електроенергії. Про це заявив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«2020 рік обраний не випадково. У липні має запрацювати Закон про ринок електричної енергії. І повинен бути створений балансуючий ринок. Поки це не буде створено і закон не запрацює, ні про які аукціони мова йти не може».

Конеченков підкреслив, що введення зелених аукціонів не є панацеєю, ринок повинен бути до них готовий, тому і необхідно дочекатися старту нового ринку.

«Ухвалення аукціонів може нести подвійну роль. Як повністю зупинити ринок відновлюваної енергетики, як це сталося в Польщі. Або аукціони зіграють позитивну роль, вони створять конкурентний нормальний ринок, на якому інвестори або девелопери пропонуватимуть свій найнижчий тариф і отримають, зможуть укласти договір на продаж електроенергії, так званий РРА, на 20 років», - сказав він.

За словами експерта, зелений тариф може діяти в Україні ще 10 років, однак такі інвестори як ЄБРР, Світовий банк та інші вважають такий термін коротким для фінансування з огляду на політичні та економічні ризики. Тому тільки «зелені» аукціони дозволять залучити необхідні інвестиції в галузь.

Глава Асоціації також зазначив, що законопроект, винесений сьогодні на обговорення Комітетом з ПЕК є результатом тривалої спільної роботи галузевих асоціацій, експертів, учасників ринку, депутатів і представників міжнародних організацій.

«Протягом всього року було більше 18 засідань, на яких обговорювалися питання саме з гравцями ринку, як вони бачать перехід на цю нову систему. І протягом року було вироблено кілька спільних рішень, з якими погодилися і Міністерство енергетики та вугільної промисловості, і «Енергоринок», і інші профільні структури. Ми абсолютно повністю підтримуємо (законопроект, - ред.)»