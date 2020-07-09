Естонія до кінця липня закрила авіасполучення з Україною



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Обслуговування рейсів Wizz Air між Таллінном і містами України призупинено

Рейси Wizz Air між Таллінном і містами України під забороною

Уряд Естонії заборонив угорській компанії Wizz Air здійснювати рейси між Таллінном і містами України. Заборона триватиме щонайменше до 28 липня.

Про це повідомляє ERR з посиланням на речника міністерства економіки й комунікацій ЕстоніїРасмуса Рууда.

За словами Рууда, авіаперевізнику було зроблено припис і на цей момент обслуговування рейсів призупинено.

Це пов’язано з високим рівнем захворюваності на коронавірус в Україні.

Комерційний директор Талліннського аеропорту Ееро Пяргмяе додав, що заборона діє до 28 липня, а потім міністерство вирішить, чи буде вона скасована, чи продовжена.

У липні Wizz Air встигла обслужити кілька рейсів між Таллінном і містами України - Києвом, Львовом і Харковом. За словами Пяргмяе, польоти до Києва були популярними в українських робітників, які тривалий час чекали відновлення авіасполучення і повертаються на батьківщину.

Особи, які прибувають до Естонії з України, повинні два тижні перебувати на карантині.

Заборонено польоти з Естонії в країни з високим рівнем зараження коронавірусом. Наразі заборона стосується також перельотів до Швеції, Португалії, Білорусі та Росії. Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, . Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях. за минулу добу заразились ще 810 людей . Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

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