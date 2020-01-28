Wizz Air вводить автоматичну реєстрацію на рейс



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Після додаванні автоматичної реєсьрації в бронювання, система авіакомпанії зареєструє пасажирів за 50 годин до рейсу

Вартість автоматичної реєстрації становитиме 1,5 євро

Угорський лоукостер WizzAir додав послугу автоматичної реєстрації на рейс Auto Check-In і відправки посадкових талонів. Про це пише avianews.com.

Зазначається, що вартість послуги становить 1,5 євро. Після додаванні її в бронювання, система авіакомпанії зареєструє пасажирів за 50 годин до рейсу.

«Після додавання послуги реєстрації у бронювання для перельотів в межах шенгенської зони, система запросить номери телефонів пасажирів. Для польотів між шенгенською зоною і третіми країнами - доведеться вводити в систему дані паспорта. Зараз ці дані клієнти Wizz Air повинні вводити під час самостійної ручної реєстрації», - йдеться у повідомленні.

У компанії обіцяють, що послуга самостійної реєстрації на рейси лоукостера залишиться безкоштовною. «Для пасажирів, які оплатили вибір місць, реєстрація відкривається за 30 днів до рейсу, для інших - за 48 годин. Закривається онлайн-реєстрація за 3 години до вильоту», - уточнюють на сайті компанії.

Нагадаємо, що Wizz Air запропонував відмовитися від бізнес-класу в літаках на перельотах до 5 годин.

Як повідомлялося, Wizz Air запустить п’ять рейсів за маршрутами Ernest Airlines.