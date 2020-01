Новий Boeing 777X успішно здійснив перший випробувальний політ

Перший випробувальний політ Boeing 777X неодноразово відкладався

Широкофюзеляжний літак Boeing 777X в суботу здійснив перший випробувальний політ.

Тривалість польоту склала майже чотири години. Політ проходив над штатом Вашингтон. Авіалайнер піднявся в повітря в аеропорту в околицях міста Еверетт, а приземлився в повітряній гавані у Сіетлі.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



