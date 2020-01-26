Новий Boeing 777X успішно здійснив перший випробувальний політ



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Політ проходив над штатом Вашингтон

Перший випробувальний політ Boeing 777X неодноразово відкладався

Широкофюзеляжний літак Boeing 777X в суботу здійснив перший випробувальний політ.

Тривалість польоту склала майже чотири години. Політ проходив над штатом Вашингтон. Авіалайнер піднявся в повітря в аеропорту в околицях міста Еверетт, а приземлився в повітряній гавані у Сіетлі.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

Перший випробувальний політ Boeing 777X неодноразово відкладався, в останній раз — в п’ятницю — через занадто сильний вітер.

Восени минулого року Boeing призупинив тестування 777X після того, як були виявлені істотні проблеми. Коли лайнер зазнавав навантажень, які перевищують природні експлуатаційні показники, вилетіли двері літака.

Зазначимо, що цього тижня американська компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.

Виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще в грудні 2019 року.

Нагадаємо, що перше падіння Boeing 737 MAX сталося в жовтні 2018 року, це був літак індонезійської компанії Lion Air. Тоді загинуло 189 осіб. А в березні 2019 впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, у результаті чого загинули 157 осіб.

Тоді ж Воеіng зупинили запуск літаків цієї моделі у всьому світі. В обох випадках експерти визначили порушення системb траєкторії і набору швидкості. Федеральне управління цивільної авіації США виявило дефект у програмному забезпеченні Boeing.