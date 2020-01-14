Wizz Air запустить п’ять рейсів за маршрутами Ernest Airlines



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Перші рейси за напрямками італійської авіакомпанії Wizz Air почне виконувати навесні 2020 року

Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск п’яти маршрутів з албанської столиці Тирани в міста Італії за напрямками Ernest Airlines.

Про це повідомляє видання Avianews.

Wizz Air анонсував запуск нових маршрутів після того, як італійський лоукостер Ernest Airlines 11 січня оголосив про припинення польотів.

Перші рейси за напрямками італійської авіакомпанії Wizz Air почне виконувати навесні 2020 року. З 29 березня перевізник починає польоти в Бергамо, з 31 березня — до Пізи, з 1 травня — до Верони і Болонью. З 1 серпня Wizz Air запускає рейси в аеропорт Тревізо поряд з Венецією.

Повідомляються, що напрямки будуть обслуговуватися з частотою від трьох до семи рейсів на тиждень.

Авіакомпанія Ernest Airlines була одним з найбільших перевізників, що виконують рейси між Україною та Італією. У жовтні 2019 року авіакомпанія відкрила офіс в Києві і анонсувала створення бази в міжнародному аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни). Однак, 11 січня 2020 року Ernest Airlines припинили польоти — італійський регулятор забрав у лоукостера ліцензію.

Як повідомлялося, італійський лоукостер скасував рейси з України.

Нагадаємо, 160 українців другу добу не можуть вилетіти з Італії.