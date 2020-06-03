Як не потрапити на «гачок» інтернет-шахраїв: п’ять простих і дієвих порад



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Товар варто оплачувати після отрмання, - кажуть правоохоронці

У поліції попереджують, що не варто вказувати реквізити банківської картки, бо працівники банку не запитують таку інформацію

За дні вимушеного карантину в Україні активізувалися інтернет-шахраї. Патрульна поліція Київщини звернулися до українців, які часто купують товари через інтернет.

Правоохоронці запропонували п’ять корисних та дієвих порад, щоб не потрапити на «гачок» інтернет-шахраїв»:

1. Переконайтеся у правильності назви необхідного вам сайту. Один непомітний символ у назві сайту на панелі адреси може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на шахрайський.

2. Не вказуйте реквізити банківської картки, адже справжні працівники банку ніколи не запитують інформацію щодо таких даних.

3. Якщо кошти зникли з рахунку, телефонуйте в банк з проханням заблокувати картку та скасувати переказ коштів.

4. Оплачуйте товар лише після його отримання.

5. Не довіряйте занадто низьким цінам на товари, порівнюйте їх на інших сайтах.

«Будьте пильними та обережними!», - попереджують у поліції.

Раніше Національний банк України повідомив про те, що шахраї масово розсилають смс повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито «державну допомогу».

Також в середині квітня цього року, поліція викрила шахраїв, які продавали в інтернеті неіснуючі захисні маски.