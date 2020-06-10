Ярославський включився в виборчу кампанію Кернеса? Соцмережі відреагували на участь олігарха у будівництві скандальної дороги



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У соцмережах більше тижня обговорюють новину про участь Олександра Ярославського в будівництві дороги і ці обговорення явно не на користь бізнесмена

Користувачі вважають, що мер Харкова Геннадій Кернес просто «купив» найбагатшу людину міста тендером на будівництво дороги

У соціальних мережах активно обговорюють участь харківського бізнесмена Олександра Ярославського в будівництві скандальної дороги через територію торгового центру «Барабашово».

Користувачі вважають, що чинний Харківський міський голова Геннадій Кернес просто «купив» найбагатшу людину міста тендером на будівництво дороги.

Харківський активіст Андрій Ільгов на своїй сторінці в соцмережі Facebook коментує: «А хто там з патріотів топив за Ярославського? Або ви думаєте шило поміняти на мило? А як голосно вони на публіці мирилися, як голосно збирали гроші з бізнесменів на боротьбу з Covid-19, як вони обіймалися. Тепер вони перейшли до спільних виборів...»

Не менш різкий коментар іншого активіста Анатолія Ряснянського: «Мабуть, десь Ярославський щось упустив, якщо Геннадію вдалося вплести його в свої комбінахі. Тепер руки доведеться бруднити НЕ Геннадію, і не Терехову зі своїми «бульдозерами на людей». Геннадій нині виставляє як бульдозера Ярославського. Як це по-кернесовскі вплутати Ярославського в свої схеми в якості прикриття злодійства і банкрутства комунальних підприємств. Вже зараз через це Ярославський і його бізнес проекти (включаючи новий титульний проект DCH «Еко-Поліс« ХТЗ ») автоматично в якості солодкого прикриття потраплять в розслідування ДБР, СБУ і МВС за всіма розслідуваннями комбинах Кернеса».

Для Ярославського участь в будівництві дороги є питанням економічної доцільності.

Як відомо, надприбутки в Харкові отримують тільки «свої» і все ж участь в проектах міськради може виявитися фатальною як для особистої репутації власників бізнесу, так і для ділової репутації всіх бізнес проектів, які Ярославський вирощував десятиліттями. А це - відомі не тільки в Харкові, але і далеко за його межами підприємства.

На сайті DCH перераховані ці підприємства: Kharkiv Palace Hotel, Міжнародний аеропорт «Харків», мережа великих торгово-розважальних комплексів «Караван».

Також пильну увагу громадськості можуть привернути підприємства, що спеціалізується на видобутку гранітного щебеню в декількох регіонах України, Дніпровський металургійний завод, що спеціалізується на виробництві чавуну і інші підприємства фінансово-промислової групи.

Вже більше тижня новина про участь бізнесмена в будівництві дороги є однією з найбільш обговорюваних в соцмережах і ці обговорення явно не на користь Ярославського.

Як повідомлялося 5 червня, новий консорціум «Блек Сі Консорціум», власниками якого є турки, виграв тендер Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на будівництво магістралі від вулиці Мойсеївської до метромосту з пропозицією 96,15 мільйонів гривень. Нова дорога протяжністю 762 метри буде проходити через відомий харківський ринок «Барабашово». Партнером турків в Україні є група Олександра Ярославського DCH.