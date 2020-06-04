Глава Харківської ОДА працевлаштував чиновника, якого звільнили після концерту з відвертими танцями



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Володимир Клюцевский став керівником апарату Харківської обладміністрації

Чиновник раніше обіймав аналогічну посаду в Херсоні

Керівником апарату Харківської обладміністрації на період карантину призначений Володимир Клюцевский, який раніше був звільнений з аналогічної посади в Херсонській ОДА після скандалу з святковим концертом на 8 березня.

Відповідне розпорядження голови Харківської ОДА Олексія Кучера оприлюднено на сайті облдержадміністрації.

«Укласти контракт про проходження державної служби на період дії карантину на підставі типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину...з Клюцевским Володимиром Івановичем», – сказано в документі.

Нагадаємо, до 8 березня для чиновників Херсонської ОДА та облради виступила група «Степ», а на підтанцьовці у них були дівчата у відвертих вбраннях.

Після цього голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевского.