У Харкові арештували учасників громадської організації, які напали на правоохоронців
Засідання райсуду супроводжувались акцією протесту біля будівлі
Київський районний суд Харкова заарештував 5 учасників громадської організації «Потон», які вчинили озброєний конфлікт із правоохоронцями.
Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Двом харків’янам, 33 та 34 років, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Крім того, чоловіків 42 та 38 років заарештовано на 60 діб з правом внесення застави у 420 тисяч гривень. 34-річного чоловіка поміщено під цілодобовий домашній арешт.
Водночас, як повідомляє харківське видання «Медіапорт», найсуворіший запобіжний захід обрали лідерам «Потону» Павлу Оніщенку і Миколі Маслову.
За версією слідства, погрожуючи розправою, вони переслідували й пошкодили машину, в якій були працівники СБУ. Оніщенко також стріляв у заднє бокове скло їх машини з пістолета.
Підозрювані стверджували, не знали, що всередині авто – правоохоронці, оскільки ті не представлялися. Свої дії Маслов і Оніщенко пояснювали тим, що вважали, що в машині – злочинці, які напередодні намагалися підпалити автомобіль організації «Потон».
Водночас прокурор сказав, що правоохоронці представлялися.
Під час засідання Маслов раптово почав різати руку, однак поліцейські йому завадили. Зі слів представника конвою, у Маслова вилучили невеликий камінь. Сам Маслов сказав, що різав руку нігтем.
Засідання у Київському райсуді супроводжувались акцією протесту біля суду.
Нагадаємо, у Харкові поліція затримала групу небезпечних підлітків, які тримали в страху весь район Основа. Неповнолітні нападали на перехожих людей заради забави і жорстоко били. В групу входило кілька дітей від 13 до 16 років.
Як повідомлялося, у Харкові двоє киян «продавали» посаду голови обладміністрації за мільйон доларів.