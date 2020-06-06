У Харкові арештували учасників громадської організації, які напали на правоохоронців



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Найсуворіший запобіжний захід обрали лідерам громадської організації Павлу Оніщенку і Миколі Маслову Фото відділу комунікації поліції Харківської області

Засідання райсуду супроводжувались акцією протесту біля будівлі

Київський районний суд Харкова заарештував 5 учасників громадської організації «Потон», які вчинили озброєний конфлікт із правоохоронцями.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Двом харків’янам, 33 та 34 років, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Крім того, чоловіків 42 та 38 років заарештовано на 60 діб з правом внесення застави у 420 тисяч гривень. 34-річного чоловіка поміщено під цілодобовий домашній арешт.

Водночас, як повідомляє харківське видання «Медіапорт», найсуворіший запобіжний захід обрали лідерам «Потону» Павлу Оніщенку і Миколі Маслову.

За версією слідства, погрожуючи розправою, вони переслідували й пошкодили машину, в якій були працівники СБУ. Оніщенко також стріляв у заднє бокове скло їх машини з пістолета.

Підозрювані стверджували, не знали, що всередині авто – правоохоронці, оскільки ті не представлялися. Свої дії Маслов і Оніщенко пояснювали тим, що вважали, що в машині – злочинці, які напередодні намагалися підпалити автомобіль організації «Потон».

Водночас прокурор сказав, що правоохоронці представлялися.

Під час засідання Маслов раптово почав різати руку, однак поліцейські йому завадили. Зі слів представника конвою, у Маслова вилучили невеликий камінь. Сам Маслов сказав, що різав руку нігтем.

Засідання у Київському райсуді супроводжувались акцією протесту біля суду.

3 червня в Краснокутському районі Харківської області машину з правоохоронцями, які перебували у службових справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями «Слобожанської січі». Вони погрожували працівникам правоохоронного органу, порізали колеса та розбили скло в автомобілі.

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, затримали п’ятьох найбільш активних учасників конфлікту та вилучили кілька дерев’яних палиць, сокиру, предмети схожі на два пістолети, та складний ніж, набої.

За вказаним фактом слідчі відкрили два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала групу небезпечних підлітків, які тримали в страху весь район Основа. Неповнолітні нападали на перехожих людей заради забави і жорстоко били. В групу входило кілька дітей від 13 до 16 років.

Як повідомлялося, у Харкові двоє киян «продавали» посаду голови обладміністрації за мільйон доларів.

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