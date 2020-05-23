На Донеччині вперше за роки агресії Росії оголошено вирок за пропаганду війни



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28-річна громадянка поширювала в соціальній мережі «Вконтакте» записи із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території і держкордону України

Жінка поширювала в соціальній мережі «Вконтакте» текстові записи із закликами до зміни кордонів України

У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту оголошено вирок за пропаганду війни. Жінку визнали винною за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що Червоноармійський районний суд виніс обвинувальний вирок жінці, яка визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і вперше за роки збройного конфлікту на сході України – за ст. 436 (пропаганда війни) КК України.

Суд встановив, що протягом 2015-2016 років 28-річна мешканка міста Покровськ поширювала в соціальній мережі «Вконтакте» текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через Інтернет зображення із закликами до розв’язування військового конфлікту на Донбасі.

Суд засудив її до трьох років і трьох місяців позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, суд не відпустив Насірова під особисте зобов’язання.

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