  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Донеччині вперше за роки агресії Росії оголошено вирок за пропаганду війни

    • Розсилка
    28-річна громадянка поширювала в соціальній мережі &laquo;Вконтакте&raquo; записи із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території і держкордону України&nbsp; - На Донеччині вперше за роки агресії Росії оголошено вирок за пропаганду війни
    28-річна громадянка поширювала в соціальній мережі «Вконтакте» записи із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території і держкордону України 

    Жінка поширювала в соціальній мережі «Вконтакте» текстові записи із закликами до зміни кордонів України

    У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту оголошено вирок за пропаганду війни. Жінку визнали винною за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

    Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

    Повідомляється, що Червоноармійський районний суд виніс обвинувальний вирок жінці, яка визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), і вперше за роки збройного конфлікту на сході України – за ст. 436 (пропаганда війни) КК України.

    Суд встановив, що протягом 2015-2016 років 28-річна мешканка міста Покровськ поширювала в соціальній мережі «Вконтакте» текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

    Крім того, у 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через Інтернет зображення із закликами до розв’язування військового конфлікту на Донбасі.

    Суд засудив її до трьох років і трьох місяців позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

    Нагадаємо, суд не відпустив Насірова під особисте зобов’язання.

    Читайте також:
    Нацполіція доповнить підозру Стрєлкову на підставі інтерв’ю Гордону
    суд інтернет Вконтакте
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ