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    З картами Visa в Європі виникли масові збої

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    Карти&nbsp;Visa - З картами Visa в Європі виникли масові збої
    Карти Visa

    Проблеми виникають переважно при безконтактних платежах

    Клієнти платіжної системи Visa заявляють про масові збої під час розрахунків банківськими картками в Великій Британії та інших країнах Європи. 

    Про це повідомляє BBC.

    Європейський регулятор платіжних систем зазначив, що проблема обмежується тільки картками Visa. Масштаби збоїв, наразі не відомі, але клієнти у Великобританії та Європі скаржаться на те, що деякі платежі були відхилені.

    «У цей час ми зіткнулися з порушенням в обслуговуванні, яке заважає обробці деяких транзакцій Visa в Європі. Ми розслідуємо причину і працюємо, щоб якомога швидше врегулювати ситуацію»», - повідомили в Visa. 

    Деякі крамниці попереджають клієнтів про неможливість проведення платежів за допомоги банківських карток. 

    Зокрема повідомляється, що проблеми виникають переважно при безконтактних платежах, а картки з чипами або магнітними стрічками працюють нормально.

    Проте банки радять клієнтам використовувати банкомати для зняття готівки, адже «вони поки ще працюють».

    До слова, у травні Нацбанк України зареєстрував нову міжнародну платіжну систему.

    Джерело: Громадське

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