З картами Visa в Європі виникли масові збої

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Карти Visa

Проблеми виникають переважно при безконтактних платежах

Клієнти платіжної системи Visa заявляють про масові збої під час розрахунків банківськими картками в Великій Британії та інших країнах Європи.

Про це повідомляє BBC.

Європейський регулятор платіжних систем зазначив, що проблема обмежується тільки картками Visa. Масштаби збоїв, наразі не відомі, але клієнти у Великобританії та Європі скаржаться на те, що деякі платежі були відхилені.

«У цей час ми зіткнулися з порушенням в обслуговуванні, яке заважає обробці деяких транзакцій Visa в Європі. Ми розслідуємо причину і працюємо, щоб якомога швидше врегулювати ситуацію»», - повідомили в Visa.

Деякі крамниці попереджають клієнтів про неможливість проведення платежів за допомоги банківських карток.

Зокрема повідомляється, що проблеми виникають переважно при безконтактних платежах, а картки з чипами або магнітними стрічками працюють нормально.

Проте банки радять клієнтам використовувати банкомати для зняття готівки, адже «вони поки ще працюють».

До слова, у травні Нацбанк України зареєстрував нову міжнародну платіжну систему.

Джерело: Громадське