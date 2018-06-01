З картами Visa в Європі виникли масові збої
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Проблеми виникають переважно при безконтактних платежах
Клієнти платіжної системи Visa заявляють про масові збої під час розрахунків банківськими картками в Великій Британії та інших країнах Європи.
Про це повідомляє BBC.
Європейський регулятор платіжних систем зазначив, що проблема обмежується тільки картками Visa. Масштаби збоїв, наразі не відомі, але клієнти у Великобританії та Європі скаржаться на те, що деякі платежі були відхилені.
«У цей час ми зіткнулися з порушенням в обслуговуванні, яке заважає обробці деяких транзакцій Visa в Європі. Ми розслідуємо причину і працюємо, щоб якомога швидше врегулювати ситуацію»», - повідомили в Visa.
Деякі крамниці попереджають клієнтів про неможливість проведення платежів за допомоги банківських карток.
@MENnewsdesk queues galore at Aldi due to the #Visa technical issues across U.K. #badtimes pic.twitter.com/MgUXJfpTpo— MancBee (@MancBees) 1 червня 2018 р.
Зокрема повідомляється, що проблеми виникають переважно при безконтактних платежах, а картки з чипами або магнітними стрічками працюють нормально.
Проте банки радять клієнтам використовувати банкомати для зняття готівки, адже «вони поки ще працюють».
До слова, у травні Нацбанк України зареєстрував нову міжнародну платіжну систему.
Джерело: Громадське