З картами Visa в Європі виникли масові збої

Проблеми виникають переважно при безконтактних платежах

Клієнти платіжної системи Visa заявляють про масові збої під час розрахунків банківськими картками в Великій Британії та інших країнах Європи.

Про це повідомляє BBC.

Європейський регулятор платіжних систем зазначив, що проблема обмежується тільки картками Visa. Масштаби збоїв, наразі не відомі, але клієнти у Великобританії та Європі скаржаться на те, що деякі платежі були відхилені.

«У цей час ми зіткнулися з порушенням в обслуговуванні, яке заважає обробці деяких транзакцій Visa в Європі. Ми розслідуємо причину і працюємо, щоб якомога швидше врегулювати ситуацію»», - повідомили в Visa.

Деякі крамниці попереджають клієнтів про неможливість проведення платежів за допомоги банківських карток.

@MENnewsdesk queues galore at Aldi due to the #Visa technical issues across U.K. #badtimes pic.twitter.com/MgUXJfpTpo