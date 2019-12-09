З початку 2019 року аварійно-диспетчерська служба «Миколаївгазу» опрацювала понад 8 тис. заявок новини компаній



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Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон

Цього року аварійно-диспетчерська служба АТ «Миколаївгаз» локалізувала близько 3,5 тис. небезпечних ситуацій в будинках споживачів. 85% випадків були пов'язані з витоками газу.

Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. Зазвичай їх кількість збільшується більш ніж на 25%. Це пояснюється тим, що клієнти починають використовувати опалювальні газові прилади, втручаються в їх конструкцію, а також це пов'язано з неналежним станом внутрішньобудинкових мереж.

«Кожен день до аварійної служби АТ «Миколаївгаз» надходить близько 100 дзвінків. Більшість аварійних ситуацій виникає через те, що люди самостійно змінюють, переставляють, ремонтують газове обладнання, втручаються в його роботу. Хоча виконувати газонебезпечні роботи, щоб це було без ризику для оточуючих, мають право тільки працівники спеціалізованих організацій», - говорить головний інженер АТ «Миколаївгаз» Олексій Рубский.

Значна кількість звернень клієнтів компанії стосується витоків газу на внутрішньобудинкових мережах. Обов'язок їх регулярного обслуговування покладено на власників або співвласників багатоквартирних будинків. З початку 2019 року ця послуга стала ринковою і може надаватися спеціалізованими організаціями, які мають на це дозвіл. При цьому виїзди на аварійні виклики споживачів як і раніше здійснює тільки АТ «Миколаївгаз».

Швидкість і якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професіоналізму. Тому працівники «Миколаївгазу» постійно вдосконалюють свої практичні навички в реальних умовах - беруть участь в конкурсах АДС, а також в тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування.