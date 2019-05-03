З початку року «Харківміськгаз» інвестував понад 1 млн грн в газові мережі міста новини компаній



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У Харкові налічується понад 800 км газопроводів, яким більше 50 років

У 2019 році на підтримку в робочому стані газових мереж міста в тарифі компанії передбачено 5,7 млн грн, що дозволить відремонтувати 1,1 км газопроводів. При тому, що щорічна потреба в інвестиціях становить не менше 19,6 млн грн (амортизаційні відрахування).

«Харківміськгаз» за перший квартал 2019 року інвестував в газові мережі Харкова 1,8 млн грн. З них 1,2 млн грн спрямував на капітальний ремонт та реконструкцію 0,2 км газопроводів. При цьому в Харкові налічується понад 800 км газопроводів, яким більше 50 років, вони становлять 15%.

«Харківміськгаз» неодноразово звертався до держрегулятора, щоб той переглянув тарифну виручку. Оскільки відсутність необхідних інвестицій в мережі викликає труднощі в належному утриманні систем газопостачання міста. Однак Національна комісія так і не передбачила належного фінансування газорозподільної системи.

З огляду на значний термін експлуатації газорозподільних мереж в місті, в умовах негативного впливу електрики, яке виходить від міського електротранспорту та метрополітену, який значно впливає на руйнування газопроводів, загальний знос газопроводів, які перебувають на балансі підприємства, становить близько 75%.