Країни-лідери у торгівлі з Україною: свіжі дані митниці

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Найбільше імпортували до України Китай, Польща та Німеччина
При митному оформленні експорту до бюджету країни було сплачено 159 млн грн

Протягом січня-липня поточного року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд, тобто загалом $69,1 млрд. Про це, як пише «Главком», повідомили у Державній митній службі.

При цьому, як наголошується, оподаткований імпорт склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року склало 0,52 дол./кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $9,9 млрд, Польща — $4,4 млрд і Німеччина — $3,7 млрд, а експортували з України найбільше до: Польщі — на $2,9 млрд, Туреччини — на $1,9 млрд, Італії — на $1,3 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $18 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

  • продукція хімічної промисловості – $7,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

  • паливно-енергетичні – $5,9 млрд

При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 105,5 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $13 млрд
  • метали та вироби з них — $2,6 млрд
  • машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд

За 7 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 159,1 млн грн.

Нагадаємо, внаслідок запровадження вуглецевого мита Україна може втратити 8% експорту і 5% ВВП.

Також «Главком» писав, що у липні 2025 року міжнародні резерви України зменшилися на 4,5%, досягнувши позначки у $43 030,8 млн. Скорочення сталося через значні валютні інтервенції Національного банку.

Теги: митниця експорт імпорт Державна митна служба

