Київська митниця передала понад 300 стародавніх артефактів до музеїв України (фото)

Усі цінності раніше були вилучені у порушників митних правил

Київська митниця передала 334 предмети, що мають культурну цінність, до семи національних музеїв України. Ці артефакти, врятовані від незаконного вивезення за кордон, тепер поповнять фонди вітчизняних культурних установ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу держоргану.

Подальший розподіл культурних цінностей здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради фото: Київська митниця/Facebook

Серед переданих предметів – старовинні знаряддя праці й побуту (тесла, ключі, ножі), монети, скіфські наконечники, старовинна шабля, порцелянові скульптурки та безліч інших артефактів. Їх датування охоплює величезний проміжок часу – від VI тисячоліття до нашої ери до початку XX століття. Усі ці речі раніше були вилучені у порушників митних правил.

Цінні експонати тепер збагатять колекції таких установ:

Національний музей історії України

Національний військово-історичний музей України

Музей історії міста Києва

Національний архітектурний музей «Київська фортеця»

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

Музей декоративного мистецтва

Ржищівський археолого-краєзнавчий музей.

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Цінні експонати збагатять колекції музеїв України фото: Київська митниця

Представники музеїв також відвідали лабораторію Київської митниці, де ознайомилися з проєктом створення електронної бібліотеки оцифрованих культурних цінностей, які свого часу намагалися незаконно вивезти з України.

Представники музеїв відвідали лабораторію Київської митниці фото: Київська митниця

В установі нагадали, що повернення культурних цінностей у власність держави відбувається за рішенням суду. Їхній подальший розподіл до державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, столичні митники зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої – справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі намистинки якого належать до 1-12 століть.