За довгі вихідні валюта зросла в ціні: курс валют на 14 жовтня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,53 грн/долар

На 14 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,53 грн/дол..

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 жовтня встановлені на такому рівні:

24.530569 грн за долар;

27.057218 грн за євро;

0.378900 грн за російський рубль;

30.011888 грн за фунт стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що в Україні довідковий курс долара 15 жовтня становитиме 24,53 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомлялося, 31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак потім знову стабілізувалася до близько 24,4-24,6 грн/$.