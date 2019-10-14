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    Економіка та фінанси

    За довгі вихідні валюта зросла в ціні: курс валют на 14 жовтня

    • Розсилка
    За довгі вихідні валюта зросла в ціні: курс валют на 14 жовтня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,53 грн/долар

    На 14 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,53 грн/дол..

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 жовтня встановлені на такому рівні:

    24.530569 грн за долар;

    27.057218 грн за євро;

    0.378900 грн за російський рубль;

    30.011888 грн за фунт стерлінгів.

    Раніше повідомлялося, що в Україні довідковий курс долара 15 жовтня становитиме 24,53 грн/$. 

    Нагадаємо, Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

    За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

    Як повідомлялося, 31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

    25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

    У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак потім знову стабілізувалася до близько 24,4-24,6 грн/$.

    Національний банк курс валют Фунт Стерлінгів
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