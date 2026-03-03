Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів

Український ринок зерна різко додав у ціні: продовольча пшениця в портах Чорного моря піднялась до 10 700 грн за тонну

Війна на Близькому Сході та критична посуха в аграрних регіонах Сполучених Штатах Америки стали головними драйверами подорожчання української пшениці. Про це повідомляє Електронна зернова біржа України, інформує «Главком».

Електронна зернова біржа України повідомляє, що український ринок продовольчої пшениці за останній тиждень демонструє невпинне зростання. Так, пшениця здорожчала ще на 50 грн/т. Таке подорожчання відбувається на тлі посухи в Штатах та ударів по Ірану.

«Протягом минулого тижня в Україні експортні закупівельні ціни на продовольчу пшеницю виросли ще на 50 грн/т до 10600–10700 грн/т або 216-220 $/т, а на фуражну – до 10300-10350 грн/т або 209-211 $/т з доставкою до чорноморських портів, отримавши підтримку від зростання біржових котирувань», – йдеться в повідомленні Електронної зернової біржі України.

Разом з тим експерти зазначають, що зростання цін на нафту через війну в Ірані тягне за собою здорожчання фрахту, що безпосередньо відображається на кінцевій вартості українського експорту.

«Через ажіотаж та спекуляції за місяць ціни на зерно підскочили на 4–11,9%. Але цей стрибок буде тимчасовим – щойно атаки на Іран припиняться, а погода в США покращиться, ринок швидко заспокоїться і ціни підуть донизу», – пишуть аналітики.

Зауважимо, що минулого місяця ціни на зерно також зростали. Тоді через сильні морози та снігопади в Україні спостерігалися затримки поставок зерна до портів. Це спричинило зростання закупівельних цін на 50–100 грн/т, а експортери змушені були підвищувати вартість, щоб залучити необхідні обсяги для виконання термінових контрактів.

Нагадаємо, Білорусь разом з Росією бере активну участь у незаконному вивезенні сільгосппродукції з тимчасово окупованих територій України оминаючи міжнародні санкції. Так, у 2025 році звідти було вивезено понад 2 млн тонн зернових культур.

Виявляється, що крадену українську сировину спочатку везуть на білоруські заводи. Там її змішують із місцевим врожаєм і легалізують для подальшого експорту на світові ринки під брендом «Made in Belarus».