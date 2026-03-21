Українці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході – ВВС

Надія Карбунар
Українська влада каже, що направила команди військових спеціалістів e країнb Близького Сходу. Але прямий експорт дронів в цей регіон поки що заблокований
Українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави. Як інформує «Главком», про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.

У виданні не уточнили, в якій саме країні Близького Сходу, яка зазнає атак іранських безпілотників, українці збивали дрони. Також невідомо, які саме перехоплювачі для цього були застосовані.

Водночас ВВС нагадало повідомлення української влади про заявки на постачання дронів від 11 країн і направлення декількох груп військових операторів з перехоплювачами загальною чисельністю близько 230 людей.

«Наші команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії «Шахедам» – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту», — цитує видання заяву президента Володимира Зеленського, яку він зробив напередодні, 20 березня.

У коментарі ВВС News Україна виробники українських дронів-перехоплювачів повідомили, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки і Близького Сходу, а також посередників. При цьому українські дрони вони готові купувати за вищою ціною, ніж на українському ринку.

За інформацією ВВС, щонайменше два великих виробники дронів-перехоплювачів вже подали заявки до міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, які також повинна затвердити Державна служба з експортного контролю (ДСЕК).

Однак, поки що немає ні дозволу, ні прямої заборони на експорт від держави.

Представник одного з виробників, який говорив на умовах анонімності, припустив, що українська влада блокує можливість продажу за кордон українських перехоплювачів, поки не буде погодження про виконання потрібних для України умов.

У виданні нагадали, що раніше президент Зеленський публічно оголосив, що хотів би бачити не просто купівлю зброї, а певний бартер: Київ передає дрони, а натомість отримує дефіцитні ракети до систем Patriot.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». Раніше стало відомо, що Україна відправила на Близький Схід 201 експерта з іранських «шахедів».

Як повідомлялося, уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.

