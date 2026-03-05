Головна Гроші Бізнес
Держава недоотримала мільярди на експорті металобрухту, схему хочуть повернути – Укрметалургпром

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Минулого року українські металургійні підприємства недоотримали щонайменше 200 тис. тонн брухту»

Рішення уряду щодо обмеження експорту металобрухту є економічно обґрунтованим, однак недоброчесні експортери намагаються оскаржити його в судах і фактично повернути попередні схеми, заявив президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

«Держава заробляє на переробці брухту в готову продукцію більш ніж у десять разів більше, ніж просто на його експорті. Це відкрита інформація», – зазначив він.

За словами Каленкова, частина експортерів працює через ФОПів, сплачуючи мінімальні податки, а також користується безмитним режимом з ЄС, оформлюючи поставки транзитом до третіх країн, зокрема Туреччини. У результаті, за його оцінками, держава недоотримує щонайменше десятки мільярдів гривень та мільярди доларів валютної виручки.

Він також повідомив, що минулого року українські металургійні підприємства недоотримали щонайменше 200 тис. тонн брухту, який міг бути перероблений у сталь та експортований у вигляді готової продукції. «Якщо перерахувати це у вартість металопродукції, йдеться про понад $1 млрд потенційної виручки», – наголосив глава асоціації.

За словами Каленкова, окремі експортери намагаються скасувати урядове рішення через судові механізми. Він стверджує, що подаються позови без сплати судового збору з розрахунком на повторний автоматичний розподіл справи між суддями. «Гра йде до того моменту, поки справа не потрапить до «потрібного» судді», – зазначив він, висловивши сподівання на неупередженість судової системи

Каленков підкреслив, що металургійна галузь з 2022 року працює в режимі виживання. За його словами, збитки окремих великих підприємств обчислюються десятками мільярдів гривень щороку, тоді як заготівля брухту залишалася прибутковим бізнесом у 2022–2024 роках.

Він також звернув увагу на позицію польських партнерів, які висловлювали занепокоєння через обмеження експорту. За словами Каленкова, експорт брухту з України до Польщі зріс із 50 тис. тонн до 350 тис. тонн за кілька років, однак це менше 5% польського ринку, який оцінюється у 7 млн тонн і є профіцитним.

Глава «Укрметалургпрому» заявив, що асоціація веде постійну комунікацію з Міністерством економіки, Кабінетом міністрів та європейськими партнерами, надаючи економічні розрахунки на підтвердження позиції галузі.

«Це вимушене, але обґрунтоване рішення, яке відповідає інтересам української економіки і не спрямоване проти наших європейських колег», – підсумував Каленков.

