Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік
«Чорний» брухтовий бізнес об’єднався з союзниками кремля, щоб і далі обкрадати Україну – нардеп

Автори тіньових схем вивезення металобрухту з України намагаються судитися з урядом за право і далі обкрадати державу. Про це заявив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, коментуючи чергову спробу оскаржити рішення про нульові експортні квоти на металобрухт. 

«Брухтовики вже в четвертий раз звертаються до Київського окружного адмінсуду, намагаючись заблокувати та в подальшому скасувати рішення Кабміну щодо нульових експортних квот на цю стратегічну сировину. Попередні заяви вони спочатку подавали, а після призначення судді відкликали. Досвічені юристи та антикорупціонери знають, що це є ознакою пошуку «потрібного» судді», – зауважив нардеп.

Позов, за його словами, надійшов від маловідомої компанії ТОВ «Західвторлом». До справи також долучилася громадська спілка «Українська асоціація вторинних металів та ресурсів».

«Серед засновників цієї спілки багато «важковаговиків»-експортерів брухту. Фігурує в цій сумнівній активності також адвокат Євген Майструк. Запам’ятаємо ці назви і імена. Дуже цікаво буде спостерігати, що переважатиме: інтереси кримінального бізнесу, який десятиліттями обкрадає країну, не сплачуючи податки і вивозячи сировину за кордон, чи інтереси держави, яка потребує податків для фінансування армії?» – зауважив нардеп.

Водночас, він нагадав, що схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік. «За право і далі красти ці гроші у армії борються ділки», – підкреслив Кисилевський.

Він зауважив, що уряд рішення щодо нульових квот прийняв з міркувань національної безпеки, адже від забезпечення металургійної промисловості брухтом залежить стійкість економіки. Ще одним аргументом на користь цього рішення була патологічна схильність експортерів брухту до сумнівних схем використання сертифікатів ЄС для безмитної торгівлі, для поставок за межі ЄС без сплати мита.

«Ці потуги уряд припинив. Тим часом, творці тіньових схем знайшли собі союзників за кордоном. За відновлення безконтрольного вивезення з нашої країни металургійної сировини виступили проросійські польські політики з партії «Конфедерація», яка користується підтримкою кремля. Їх навіть у самій Польщі вважають токсичними. Але до нового дивного союзу українських тіньовиків та польських «конфедератів» слід поставитись цілком серйозно. Саме ці «конфедерати» свого часу організовували висипання на землю українського зерна на польському кордоні. Викидання хліба на землю в нашій культурі не пробачають», – наголосив Кисилевський.

Він зауважив, що коли «чорний бізнес обкрадає державу, використовуючи лазівки на митниці», це сприймається як внутрішня справа, і перекрити ці схеми - справа уряду, що він і зробив. Але коли в ситуацію втручаються російські політичні агенти, ситуація починає виглядати інакше.

«Тепер не дати чорному брухтовому бізнесу підняти голову – питання національної безпеки. Тіньовики, які народились та розквітли за часів Януковича, мають піти у минуле. Як і модель економіки, побудована на сировинному експорті. Якщо цього ще хтось не зрозумів, хай спробує й далі дружити з кремлівськими агентами. Подивимось, як надовго їх вистачить», – резюмував Кисилевський.

Як відомо, ТОВ «Західвторлом» подало вже третій позов у Київський окружний адмінсуд проти Кабміну, щоб скасувати заборону на експорт брухту. Два попередні позови і дві заяви про забезпечення позову були повернуті – або за ініціативою позивача, або через навмисні процесуальні недоліки. Це схоже на маніпуляцію автоматизованим розподілом справ між суддями, адже коли позивач подає заяву, він чекає автоматичного розподілу справи. Потім, якщо суддя «не той», заяву повертають або відкликають. Такі дії є порушенням адміністративного кодексу.

Теги: податки експорт гроші бізнес фінансування металургія

