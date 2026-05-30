Прайс-кепи залишаються інструментом ручного впливу на ринок – ексголова «Укренерго»

Прайс-кепи дозволяють чиновникам зберігати ручне управління енергетичним сектором
Деякі українські посадовці не зацікавлені у швидкому об’єднанні енергоринку з ЄС, оскільки це позбавить її можливості вручну встановлювати прайс-кепи і таким чином впливати на ринок електроенергії. Про це заявив ексголова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

За його словами, попри публічні заяви про підтримку об’єднання енергоринків України та ЄС (market coupling), частина державної системи прагне зберегти контроль над ціноутворенням через механізм граничних цін.

«Так, закон проголосований, ми завжди говоримо як держава, що об'єднання ринків потрібно, але ви ж не думаєте насправді, серйозно, що ми відпустимо можливість встановлювати прайс-кепи?» – переказав Кудрицький позицію людей, причетних до регулювання ринку.

Він наголосив, що саме прайс-кепи дозволяють чиновникам зберігати ручне управління енергетичним сектором навіть після ухвалення законів про євроінтеграцію ринку.

«Ці люди не хочуть випускати з рук ручник. Вони хочуть його мати в руках», – заявив ексочільник «Укренерго».

Кудрицький додав, що повноцінне об’єднання з європейським ринком унеможливить адміністративне втручання у формування ціни електроенергії та суттєво обмежить роль прайс-кепів в Україні.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що зміна прайс-кепів із 1 травня не призвела до очікуваного стрибка цін.

