Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»

Ризикуємо втратити виробництво та валютну виручку: Федерація роботодавці транспорту закликала уряд утримати вантажні тарифи «Укрзалізниці» від підвищення

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до уряду із закликом утриматися від підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниця» у 2026 році. У галузі попереджають: таке рішення може призвести до скорочення виробництва та робочих місць, втрати валютної виручки та зменшення податків.

У зверненні ФРТУ наголошується, що залізнична галузь сьогодні переживає найскладніший період за всю історію незалежності – через війну, руйнування інфраструктури та скорочення вантажної бази більш ніж удвічі. Але замість системних реформ пропонується чергове підвищення тарифів, що лише поглибить кризу.

У Федерації підкреслюють: проблема «Укрзалізниці» полягає не у недостатньому рівні вантажних тарифів, адже вантажний сегмент залишається прибутковим і генерує близько 20 млрд грн операційного прибутку щороку. Основним викликом є хронічні збитки пасажирських перевезень, які покриваються за рахунок вантажних тарифів.

За даними галузі, у 2024 році збитки пасажирського сегмента становили близько 18 млрд грн, у 2025-му – 22 млрд грн, а у 2026 році можуть перевищити 25 млрд грн. Але модель крос-субсидування, зазначають у Федерації, є неефективною і потребує заміни на європейську практику Public Service Obligation (PSO), коли держава компенсує соціально значущі перевезення з бюджету.

Окремо бізнес звертає увагу на ризики для економіки. Від початку повномасштабної війни обсяги вантажних перевезень вже скоротилися на 49%, а подальше підвищення тарифів може ще більше зменшити вантажну базу. За оцінками самої УЗ, зростання тарифів на 20% може призвести до падіння обсягів перевезень майже на 19%.

Також серед можливих наслідків такого рішення – скорочення виробництва на промислових підприємствах, втрату валютної виручки, зменшення податкових надходжень та перехід бізнесу на автоперевезення – що, в свою чергу, призведе до додаткових витрат бюджету на ремонт доріг, та довгострокову втрату вантажної бази залізниці.

У Федерації наголошують: вже сьогодні в окремих напрямках перевезення залізницею стає дорожчим за автомобільну логістику. Після переходу бізнесу на альтернативні види транспорту повернення вантажів на залізницю практично неможливе.

Крім того, експерти звертають увагу на внутрішні проблеми компанії: значну частку малодіяльної інфраструктури, низьку продуктивність праці та відсутність оптимізації витрат. Зокрема, 63% колій генерують мільярдні збитки, а продуктивність праці знизилася майже на 20% порівняно з довоєнним рівнем.

«Продовження політики «підвищення тарифів замість реформ» створює замкнене коло: втрата вантажів – падіння доходів – нове підвищення тарифів – подальше скорочення перевезень. Замість цього пропонуємо запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів до завершення воєнного стану, забезпечити повне бюджетне фінансування пасажирських перевезень, залучити міжнародні ресурси для відновлення інфраструктури, підтримати промисловість як основу вантажної бази, оптимізувати інфраструктуру та підвищити ефективність роботи УЗ», – наголосили у ФРТУ.

У Федерації підсумовують: в умовах війни тарифна політика має стимулювати виробництво та експорт, а не стримувати їх. Єдиний шлях до стабілізації – не підвищення тарифів, а підвищення ефективності всієї залізничної системи.