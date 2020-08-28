Загроза сонячній енергетиці. Експерт розкритикував подання нардепа Дубінського в Конституційний суд



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У серпні за позовом 47 депутатів, які входять в орбіту олігарха Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про «зелені» тарифи Mind.ua

Подання Дубінського в Конституційний суд створить проблеми власникам малих та середніх сонячних станцій

Подання в Конституційний суд, ініційоване народним депутатом Олександра Дубінським з підписами 47 депутатів щодо визнання незаконними зелені тарифи, створить проблеми власникам малих та середніх сонячних електростанцій. Про це повідомив голова муніципального енергокооперативу «Сонячне місто» Андрій Зінченко, зазначивши, що Дубінський з іншими депутатами виконує замовлення, оскільки для відміни зелених тарифів немає ніяких підстав.

«Дубінський в енергетиці не розбирається, це його руками роблять. Він тут є підставною особою разом з більшістю, хто це попідписували. Якщо просто – це відбудеться схлопування великого ринку і буде вбита довіра на довгий час щодо України», – сказав Зінченко.

За його словами, подання депутатів в Конституційний суд повертає ризик міжнародних інвестиційних арбітражів до уряду України. Зінченко повідомив, що у разі прийняття рішення щодо незаконності зелених тарифів, які вже діють 10 років, можуть постраждати власники домашніх СЕС, а також фермери, невеликі підприємці.

«Крім громадян з домогосподарствами з СЕС є ще купа фермерів, які поставили собі на дахах, на полях, на об’єктах установки. Ми говоримо про невеликі інвестиції, які обмежуються 50 – 100 тис. долл. Питання полягає в тому, що для них, для багатьох таких учасників ринку це так само проблема, бо їх множать на нуль», – сказав експерт.

Як повідомлялося, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, які входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про «зелені» тарифи.

При цьому нардеп фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер зазначила, що Дубінський зібрав підписи щодо нібито неконституційності дії зелених тарифів в Україні з депутатів, які голосували за законопроєкт №3658, що передбачав скорочення зелених тарифів та гарантії держави відносно виплат за вироблену зелену електроенергію за такими тарифами. Вона підкреслила, що Конституційний суд має звернути увагу на те, що половина нардепів, які підписували подання, одночасно оскаржує зелені тарифи і повністю підтримує їх законність, просто зменшуючи розмір.

Нагадаємо, в серпні 2019 року олігарх Ігор Коломойський в інтерв′ю «Цензор.нет» повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати «зелених» тарифів за енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу та полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

31 липня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроект № 3658 про скорочення «зелених» тарифів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, закон дозволить знизити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%. На практиці це означає, що держава і всі українці заощадять майже 7 млрд грн.