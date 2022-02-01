«Закарпатгаз»: майже 200 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами

У оновленому додатку можна дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та послугу з розподілу

У листопаді 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua оновив мобільний додаток

У 2021 році електронними сервісами для передачі показань газового лічильника скористалися майже 200 тисяч клієнтів. Онлайн-сервіси дозволяють зменшити соціальні контакти в умовах карантинних обмежень при оплаті комунальних послуг, контролювати стан рахунків та точність даних за спожитий газ.

У листопаді 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua оновив мобільний додаток: тепер користувачі мають змогу передавати показання, просто сфотографувавши лічильник газу.

«Ми приймаємо показання лічильників з 1 по 5 число щомісяця й постійно наголошуємо, що вносити інформацію слід вчасно та коректно. Дуже зручним є оновлений мобільний застосунок від 104.ua. У нього інтегровано штучний інтелект і можна передати показання, просто сфотографувавши лічильник», – зазначає комерційна директорка АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

У оновленому додатку можна також дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та послугу з розподілу, оплатити та переглянути історію платежів, відстежувати дані щомісячного споживання газу, переглянути базову інформацію особового рахунку та замовити дзвінок для консультації з Оператором ГРМ або постачальником.

Щомісячна передача даних за спожитий газ – відповідальність та обов’язок кожного споживача, – роз’яснює Юлія Соколова. Відповіді на усі питання можна знайти у Кодексі газорозподільних систем, який затверджено Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року.