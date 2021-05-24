Закон про REMIT змусить НКРЕКП реагувати на зловживання на ринку електроенергії, – нардеп

«Однією з найбільших проблемою стабільної роботи у поточному режимі енергетичної системи є фінансова криза»

Законопроєкт №4503 про запровадження в Україні європейського регламенту REMIT дасть змогу запровадити юридичні механізми і головне зробити обов’язком НКРЕКП реагувати на маніпуляції та зловживання на ринку.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер.

«Наші зобов’язання за угодою про асоціацію з ЕС досі не виконані. Зобов’язання щодо запровадження європейських правил моніторингу оптових енергетичних ринків, так званий REMIT. При чому з листопада 2019 року це зобов’язання України є вже простроченим. Мною зареєстровано відповідний законопроєкт у Верховній Раді через рік після того, як добитися від Регулятора відповідних ініціатив не вдалося. Зараз я сподіваюсь що законопроєкт зможемо проголосувати в Верховній Раді. Це дасть змогу запровадити юридичні механізми і головне зробити обов’язком Регулятора реагувати на маніпуляції та зловживання на ринку», – сказала вона в ході дискусії на платформі «Центр Разумкова» 21 травня.

Буймістер зазначила, що в маніпуляціях, «торгівлі повітрям» так чи інакше присутні елементи картельних цінових змов на торгах на різних сегментах енергоринку. «Про що неодноразово сигналізував «Оператор ринку» Регулятору, але жодної реакції на сьогодні на це не було», – додала вона.

За словами народного депутата, однією з найбільших проблемою стабільної роботи у поточному режимі енергетичної системи є фінансова криза, яка сьогодні склалась на ринку. Мова йде про перехресне субсидіювання, різного виду борги, в першу чергу державної генерації, збитки приватного сектору.

«Все це відбувається на тлі відновленого імпорту електроенергії з Росії і Білорусі, що не вселяє надії на укріплення енергетичної незалежності та безпеки нашої держави. Водночас ми бачимо що імпорт не обмежується виключно імпортом необхідним для балансування стабільної роботи системи, а ще й стає комерційним…Це наштовхує на думки про те, що є тут і елементи гібридної війни проти України», – звернула увагу Буймістер. І додала, що генеруючих потужностей в Україні вдвічі більше ніж обсягу споживання.

Ситуація, яка слалась на ринку, на думку народного депутата, несе значні ризики планам стосовно інтеграції української ОЕС з європейською ENTSO-E. «Всі розмови про європейську інтеграцію, приєднання до європейських енергетичних ринків, залишаться гарними намірами». Це пов’язано з тим, що головний крок відносно інтеграції сьогодні не виконується. Мова йде по стабільну роботу української енергетичної системи без необхідності додаткового імпорту з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, запровадження регламенту REMIT є одним з зобов’язань України перед Європейським союзом.