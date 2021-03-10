Мінсоцполітики назвав середній розмір субсидії у лютому

Отримувачі субсидій сплачують у середньому 10% своїх доходів за житлово-комунальні послуги

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії у лютому 2021 року склав 1 483 гривні.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час наради в уряді, повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначила міністр, середній відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги становить близько 10% сукупного доходу домогосподарств-отримувачів субсидій.

При зростанні цін і тарифів на послуги розмір обов’язкового платежу не змінюється, оскільки залежить від доходу, а розмір субсидії - збільшується, повідомила Лазебна

«Серед усіх отримувачів житлової субсидії близько 40% становлять домогосподарства з середньомісячним доходом на одну особу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, ще майже 40% - домогосподарства з доходом на одну особу від одного до півтора прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, 17 % - з доходом від півтора до двох прожиткових мінімумів», - сказала міністр.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

У державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

Додамо, що в Україні введуть нові тарифи на електроенергію. Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль вкотре нагадав, що уряд виступає за ринкові ціни, і 1,68 грн за кВт*год (чинна вартість) значно нижча за ринок.

Оскільки рішення досі не ухвалили, офіційно коментувати сценарії розвитку ситуації відмовилися. Співрозмовники в уряді зазначили: вже переглянули з десяток варіантів. Поки зупинилися на такому:

тариф на «струм» переглянуть цього року, але не у квітні;

стосуватиметься нововведення тільки тих, хто витрачає багато електроенергії;

тариф для них визначать влітку, ймовірно, йдеться про більш ніж 2,5 грн за кВт год.

Читайте також: