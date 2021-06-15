Ціни на олію в магазинах зростуть ще більше? США озвучили вражаючі дані експорту з України

Мінсільгосп США збільшив прогноз експорту соняшникової олії з України на 1,02 млн т

В США заговорили про збільшення експорту української соняшникової олії на 2021-2022 маркетинговий рік. Про це свідчать дані щомісячного звіту USDA.

В американському Мінсільгоспі поліпшили прогноз експорту українського продукту на 1,02 млн т (+18,9% порівняно з 2020-2021МГ) – до 6,4 млн т, його виробництво – на 1,05 млн т (+17,7%), до 6,98 млн т.

Покращені показники врожаю соняшника в Україні в нинішньому маркетинговому році на 2,6 млн т (+18,5%) – до 16,7 млн.

Прогноз експорту Україною соняшникового шроту в 2021-2022 маркетингових роках показує зростання на 0,7 млн т (+ 15,2% до 2020-2021МГ) – до 5,3 млн т, його виробництво – на 1,01 млн т (+17,7%), до 6,71 млн т.

Показники Мінсільгоспу США свідчать, що Україна в поточному маркетинговому році залишиться основним світовим експортером соняшникової олії. А світове виробництво соняшникової олії зросте на 10,2% – до 21,15 млн т.

Нагадаємо, навесні в Україні рекордно здорожчала олія. Експерти розповіли, що виробникам невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

Хоча ціна на олію значно зросла, експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник. Українська зернова асоціація просить уряд не обмежувати експорт соняшникової олії з України через запровадження квотування та встановлення квоти на нульовому рівні.

В організації зазначають, що через квотування вони можуть втратити близько $3 млрд валютної виручки.

У Держстаті підрахували, що олія соняшникова подорожчала на 48,7% до 62,6 гривень за літр.

Читайте також: