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    Стало відомо, скільки грошей в Україну переказали заробітчани

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    Найбільше грошей надсилають із Польщі та Німеччини - Стало відомо, скільки грошей в Україну переказали заробітчани
    Найбільше грошей надсилають із Польщі та Німеччини
    Фото з відкритих джерел

    Середня сума переказів становить майже 200 євро

    За перше півріччя 2021 року українські трудові мігранти перерахували в Україну понад 2,5 млрд євро. Про це свідчать дані НБУ.

    Повідомляється, що найактивніше українці переказували гроші з Польщі, Литви, Німеччини, Великобританії та Угорщини. Хоча українці пересилали гроші зі 160 країн світу.

    У цьому році потік грошових переказів з закордону збільшився. Якщо порівнювати з минулим роком, показники зросли в Литві на 108%, в Німеччині на 72% і у Великобританії на 152%.

    В середньому українці роблять переклади в 198 євро.

    Нагадаємо, проблема відтоку робочої сили за кордон звучить не перший рік. Серед одних із необхідних вирішень цієї проблеми – підняття рівня зарплат в Україні.

    Якщо підняти зарплатню так, щоб вона складала 70% від польської, більшість потенційних мігрантів залишаться в Україні. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

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    Теги: гроші мігранти українці заробітчани трудові мігранти НБУ
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    Стало відомо, скільки грошей в Україну переказали заробітчани