Скільки зарплати достатньо українцям: результати опитування

Опитані розповіли, яка сума для них забезпечить комфортне життя

Як свідчать дані опитування дослідницької компанії Gradus Research, 25 тисяч гривень – такий рівень зарплатні міське населення України вважає достатнім для комфортного життя.

«Причому найбільші матеріальні претензії – у людей середнього віку (35-54 роки): 30 тис. грн, а найменші – у наймолодших (18-24) та найстарших (55-60) респондентів, їх влаштує щомісячний дохід у 20 тис.», – сказано в дослідженні.

Очікувано, що найбільше грошей потрібно для комфортного життя у Києві – мешканці столиці визначили щомісячну планку 35 тис. грн.

91,7% респондентів вважає, що зростуть ціни на продукти, і чим старша група, тим більше вона схильна вибирати відповідь «сильно зростуть». Найбільш песимістично налаштовані мешканці північних регіонів, жоден респондент із цієї території не вибрав варіант, що ціни можуть знизитися.

«Звиклі до інфляції цін та девальвації національної валюти українці традиційно не хочуть зберігати заощадження у гривні: це вибір лише 6,9% у порівнянні з 41,8% для долара. Але при цьому наймолодші наші респонденти вірять у гривню: у віковій групі 18-24 вдвічі більше людей (15,9%) порівняно з рештою, готові заощаджувати «на старість» у цій валюті», – зауважує директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк. – У них немає історичної пам’яті обвалів, коли «долар по 4 грн» перетворювався на «долар по 8 грн», а потім на «долар по 30 грн», і це за наявності валютних кредитів».

Нагадаємо, у 2020 році українці вважали суму 19 тис. 275 грн достатньою для життя. Тим часом Нацбанк погіршив прогноз безробіття на 2022 рік.

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