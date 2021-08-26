Уряд змінив правила прикордонного режиму

Внесені зміни створюють умови для ефективнішого моніторингу надводних обставин та реалізації громадянами конституційного права на відпочинок

Кабінет міністрів вніс зміни до нормативних документів, що регламентують питання прикордонного режиму у контрольованих прикордонних районах. Як ідеться на сайті уряду, зміни стосуються визначення місць та меж режимних територій, порядку використання плавзасобів і літальних апаратів.

Зазначається, що внесені зміни створюють умови для ефективнішого моніторингу надводних обставин та реалізації громадянами конституційного права на відпочинок. Зокрема актуалізовано перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони. Змінено ширину прикордонної смуги, яка становитиме 5 кілометрів вздовж всього сухопутного кордону. Раніше ширина прикордонної смуги була більшою та встановлювалася у межах прилеглих до державного кордону територій селищних і сільських рад.

«Встановлено певні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та ТОТ Автономною Республікою Крим. Серед іншого вони визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрації, спортивних, видовищних та інших масових заходів тощо», — ідеться у документі.

Згідно з ним, у прийнятому документі уточнено питання щодо виходу у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах суден і плавзасобів, що не підлягають реєстрації та нагляду класифікаційного товариства, у територіальне море та внутрішні води України та умов експлуатації об’єктів базування у контрольованих прикордонних районах. Також визначено порядок посадки та висадки пасажирів на засоби для розваг на воді та маломірні судна, що їх буксирують, у місцях масового відпочинку населення на воді.

Також уряд визначив режимні обмеження щодо використання літальних апаратів у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків. Про використання літальних апаратів їх власники, експлуатанти мають поінформувати підрозділ Держприкордонслужби не пізніше ніж за 30 хвилин до зльоту та одразу після посадки.