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    Економіка та фінанси

    Збільшення конкуренції в острові БуТЕС можливо виключно шляхом повномасштабного об’єднання енергосистем України та ЄС – Чех

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    Експерт нагадав, що інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E є складовою співпраці - Збільшення конкуренції в острові БуТЕС можливо виключно шляхом повномасштабного об’єднання енергосистем України та ЄС – Чех
    Експерт нагадав, що інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E є складовою співпраці

    За його словами, після такого об’єднання конкурентами Бурштинської ТЕС будуть не лише імпортери з ЄС

    Об’єднання енергосистем України та ЄС забезпечить збільшення конкуренції в «Бурштинському енергоострові». Про це написав ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех.

    «Збільшення конкуренції має відбутися шляхом повномасштабного об’єднання енергосистем України та ENTSO-E і об’єднання в такий спосіб в єдину торгівельну зону Острова Бурштинська ТЕС та виробників електричної енергії решти енергосистеми України», – написав Чех.

    За його словами, після такого об’єднання конкурентами Бурштинської ТЕС будуть не лише імпортери з ЄС, а й всі інші виробники електричної енергії України, в тому числі і станції ТЕС, що мають менші витрати на транспортування вугілля, а також атомні та гідроелектростанції.

    Експерт нагадав, що інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E є складовою співпраці, визначеною Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

    Окрім того, на його думку, розвитку конкурентного середовища в енергогалузі сприятиме також впровадження скоординованих аукціонів по розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після робочого візиту до Закарпатської області 24-25 вересня доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю вжити заходів для розвитку конкурентного ринку електроенергії у торговельній зоні «Острів Бурштинської ТЕС».

    ЄС ТЕС вугілля Володимир Зеленський президент
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