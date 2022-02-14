В Україні біометан може замістити до 10 млрд кубометрів газу

Для заміни природного газу на біометан необхідні інвестиції щонайменше 3 млрд євро

Біометан може замістити до 10 млрд кубічних метрів природного газу, що дорівнює всьому імпорту блакитного палива в Україну. Про це розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час форуму «Україна-Франція», що відбувся в Парижі, – повідомляють Elektrovesti.

«Компанія «Нафтогаз України» розпочала здійснення національної програми, яка дозволить збільшити виробництво біометану. Ми бачимо потенціал. Біометан може замістити до 10 млрд кубометрів природного газу – це сьогодні весь імпорт України», – сказав Вітренко.

За його словами, для цього потрібні значні інвестиції – щонайменше 3 млрд євро, і час – від п'яти до десяти років. Також голова правління НАК «Нафтогаз України» додав, що виробництво біометану сьогодні вигідне не лише з економічного погляду, а й захисту довкілля.

Нагадаємо, що дочірня компанія «Нафтогаз України» – «Нафтогаз Тепло», яка отримала в управління ряд теплоелектроцентралей, шукає зараз для своїх нових підприємств постачальників соломи – щоб використовувати її як енергоносій замість дорогого природного газу.