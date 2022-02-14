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    В Україні біометан може замістити до 10 млрд кубометрів газу

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    Будівництво сучасного біометанового заводу коштує близько 15 млн євро - В Україні біометан може замістити до 10 млрд кубометрів газу

    Будівництво сучасного біометанового заводу коштує близько 15 млн євро

    Фото: elektrovesti.net

    Для заміни природного газу на біометан необхідні інвестиції щонайменше 3 млрд євро

    Біометан може замістити до 10 млрд кубічних метрів природного газу, що дорівнює всьому імпорту блакитного палива в Україну. Про це розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час форуму «Україна-Франція», що відбувся в Парижі, – повідомляють Elektrovesti.

    «Компанія «Нафтогаз України» розпочала здійснення національної програми, яка дозволить збільшити виробництво біометану. Ми бачимо потенціал. Біометан може замістити до 10 млрд кубометрів природного газу – це сьогодні весь імпорт України», – сказав Вітренко.

    За його словами, для цього потрібні значні інвестиції – щонайменше 3 млрд євро, і час – від п'яти до десяти років. Також голова правління НАК «Нафтогаз України» додав, що виробництво біометану сьогодні вигідне не лише з економічного погляду, а й захисту довкілля.

    Нагадаємо, що дочірня компанія «Нафтогаз України» – «Нафтогаз Тепло», яка отримала в управління ряд теплоелектроцентралей, шукає зараз для своїх нових підприємств постачальників соломи – щоб використовувати її як енергоносій замість дорогого природного газу.

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    Теги: Нафтогаз України інвестиції Франція біометан
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    В Україні біометан може замістити до 10 млрд кубометрів газу