Збитки «Житомиргаз» за рік зросли на 44% новини компаній



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Загальна сума збитків компанії сягнула 543,4 млн грн

Сума збитків АТ «Житомиргаз» в 2019 році вже сягнула 282,1 млн грн. Це на 86,4 млн грн більше, аніж в минулому році. Вже четвертий рік поспіль тариф для товариства є економічно необґрунтованим. За цей час загальна сума збитків компанії сягнула 543,4 млн грн. У компанії підкреслюють, що спровокована держрегулятором НКРЕКП криза змусила сотні кваліфікованих працівників йти з займаних посад.

НКРЕКП вже четвертий рік поспіль ухиляється від перегляду тарифу для операторів ГРМ. Чинний тариф на розподіл природного газу для АТ «Житомиргаз» складає всього 9% від діючого тарифу на газ для кінцевого споживача. Ціна на газ для кінцевого побутового споживача це - 6,47 грн за куб м, в свою чергу частка АТ «Житомиргаз» - 0,58 грн. Ці кошти йдуть на виконання інвестиційної програми: встановлення індивідуальних приладів обліку, ремонт елементів системи газопостачання області, а також виплату заробітних плат працівникам компанії.

За декілька років акціонерне товариство «Житомиргаз» відчуло суттєвий відтік та нестачу кваліфікованих працівників компанії. Всього з початку року заяву про звільнення написало 247 працівників. Основна причина – низька заробітна плата, Відтік кадрів пов’язаний із низькою зарплатнею, що закладена в тарифі на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Житомирській області зросла в 2,03 разів (або 203%).

Низку проблем доповнює й забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічними засобами для служб, наприклад як аварійно-диспетчерська служба. Якщо у 2014 році АТ «Житомиргаз» забезпечувало цілодобове вартування у місті Житомир та районі чотирьох бригад АДС, то сьогодні товариство може утримувати всього дві.

У компанії зазначають, що подальше ігнорування держрегулятором НКРЕКП прохання операторів ГРМ переглянути частку в тарифі ускладнюють ситуацію, створюючи все більше ризиків щодо безпечного та стабільного газорозподілу усім категоріям споживачів. У випадку аварійних ситуацій відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного.