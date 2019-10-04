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    Економіка та фінанси

    Збитки «Житомиргаз» за рік зросли на 44%

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    Збитки «Житомиргаз» за рік зросли на 44%

    Загальна сума збитків компанії сягнула 543,4 млн грн

    Сума збитків АТ «Житомиргаз» в 2019 році вже сягнула 282,1 млн грн. Це на 86,4 млн грн більше, аніж в минулому році. Вже четвертий рік поспіль тариф для товариства є економічно необґрунтованим. За цей час загальна сума збитків компанії сягнула 543,4 млн грн. У компанії підкреслюють, що спровокована держрегулятором НКРЕКП криза змусила сотні кваліфікованих працівників йти з займаних посад.

    НКРЕКП вже четвертий рік поспіль ухиляється від  перегляду тарифу для операторів ГРМ. Чинний тариф на розподіл природного газу  для АТ «Житомиргаз» складає всього 9% від діючого тарифу на газ для кінцевого споживача. Ціна на газ для кінцевого побутового споживача це - 6,47 грн за куб м, в свою чергу частка АТ «Житомиргаз» - 0,58 грн. Ці кошти йдуть на виконання інвестиційної програми: встановлення індивідуальних приладів обліку, ремонт елементів системи газопостачання області, а також виплату заробітних плат працівникам компанії.

    За декілька років акціонерне товариство «Житомиргаз» відчуло суттєвий відтік та нестачу кваліфікованих працівників компанії. Всього з початку року заяву про звільнення написало 247 працівників. Основна причина – низька заробітна плата, Відтік кадрів пов’язаний із низькою зарплатнею, що закладена в тарифі на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Житомирській області зросла в 2,03 разів (або 203%).

    Низку проблем доповнює й забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічними засобами для служб, наприклад  як аварійно-диспетчерська служба. Якщо у 2014 році АТ «Житомиргаз» забезпечувало цілодобове вартування у місті Житомир та районі чотирьох бригад АДС, то сьогодні товариство може утримувати всього дві.

    У компанії зазначають, що подальше ігнорування держрегулятором НКРЕКП прохання операторів ГРМ переглянути частку в тарифі ускладнюють ситуацію, створюючи все більше ризиків щодо безпечного та стабільного газорозподілу усім категоріям споживачів. У випадку аварійних ситуацій відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного. 

    НКРЕКП газ криза Житомир
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