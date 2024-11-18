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Як змінився прибуток банків в Україні і хто тримається в лідерах: інфографіка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як змінився прибуток банків в Україні і хто тримається в лідерах: інфографіка
Приватбанк продовжує лідирувати за заробітками – 41% від сукупного прибутку банків
фото з відкритих джерел

63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки

За дев'ять місяців 2024 року 62 українські банки після сплати податків отримали  117,63 млрд грн прибутку. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс із 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн. Про це повідомляє «Опендатабот» із покликанням на дані Нацбанку.

Як змінився прибуток банків в Україні і хто тримається в лідерах: інфографіка фото 1
інфографіка: «Опендатабот»

63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками Приватбанку: 48,35 млрд грн, або 41% від сукупного прибутку всіх банків. За рік прибуток Привату виріс на 11%.

У вересні ще один український банк став державним – Мотор банк. Нині два з семи державних банків є збитковими.

Як змінився прибуток банків в Україні і хто тримається в лідерах: інфографіка фото 2
інфографіка: «Опендатабот»

На банки з іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку – 27,32 млрд грн. Лише один із 14 іноземних банків нині отримав збитки у 139,57 млн грн – це Правекс банк.

Лідером у групі залишається Райффайзен: 6,15 млрд грн прибутку (так само, як за відповідний період торік).

Як змінився прибуток банків в Україні і хто тримається в лідерах: інфографіка фото 3
інфографіка: «Опендатабот»

16,25 млрд грн прибутку отримали приватні банки. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на ПУМБ – 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%.

Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ банка: аж у 13 разів, до 603,59 млн грн.

Як змінився прибуток банків в Україні і хто тримається в лідерах: інфографіка фото 4
інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, українські банки цьогоріч подали майже 68 тис. позовів до боржників. Це на чверть менше за показники минулого року. До порівняння, 85 тис. таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік – понад 91 тис.

До слова, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

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Теги: банк Ощадбанк Приватбанк Укрексімбанк податки Нацбанк

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